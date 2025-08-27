Відео
Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

27 серпня 2025 р. 18:01

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, голова Ради ВПО Київської міської військової адміністрації Ольга Алтуніна та народний артист України Остап Ступка.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що Кремль запропонував "мирне рішення" щодо Донецької області;
  • Дональд Трамп переконав прем’єра Угорщини Віктора Орбана не блокувати вступ України в ЄС;
  • Кабмін 27 серпня дозволив виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років.

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 22 років можуть перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Водночас їм при собі потрібно мати необхідні документи.

А директор аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник заявив про ризики для мобілізації в Україні.

