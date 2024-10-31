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Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

31 октября 2024 г. 8:00

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

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13:00Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

В Украине прогнозируют длительные отключения света зимой по 8 часов в день, а в Верховной Раде рассматривают проект государственного бюджета на 2025 год. Россия активно готовит войска КНДР к бою в Украине.

Эти темы и не только обсудят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Ранок.LIVE 31 октября

Гости эфира:

  • Андрей Козинчук, военный психолог
  • Дмитрий Васильев, президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада"
  • Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований
  • Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины
  • Денис Попович, военный аналитик
  • Руслан Рохов, политтехнолог
  • Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Петр Олещук, политолог

Во время эфира вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил , что в Украине уже находится около 12 тысяч военных КНДР.

Между тем, Россия на заседании ООН отрицала присутствие северокорейских войск в Украине, в частности Василий Небензя заявил, что это "бред".

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10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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