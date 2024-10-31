Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

В Украине прогнозируют длительные отключения света зимой по 8 часов в день, а в Верховной Раде рассматривают проект государственного бюджета на 2025 год. Россия активно готовит войска КНДР к бою в Украине.
Эти темы и не только обсудят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE
Эфир Ранок.LIVE 31 октября
Гости эфира:
- Андрей Козинчук, военный психолог
- Дмитрий Васильев, президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада"
- Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований
- Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины
- Денис Попович, военный аналитик
- Руслан Рохов, политтехнолог
- Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"
- Петр Олещук, политолог
Во время эфира вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил , что в Украине уже находится около 12 тысяч военных КНДР.
Между тем, Россия на заседании ООН отрицала присутствие северокорейских войск в Украине, в частности Василий Небензя заявил, что это "бред".