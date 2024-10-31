Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

В Украине прогнозируют длительные отключения света зимой по 8 часов в день, а в Верховной Раде рассматривают проект государственного бюджета на 2025 год. Россия активно готовит войска КНДР к бою в Украине.

Эти темы и не только обсудят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Ранок.LIVE 31 октября

Гости эфира:

Андрей Козинчук, военный психолог

Дмитрий Васильев, президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада"

Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины

Денис Попович, военный аналитик

Руслан Рохов, политтехнолог

Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"

Петр Олещук, политолог

Во время эфира вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил , что в Украине уже находится около 12 тысяч военных КНДР.

Между тем, Россия на заседании ООН отрицала присутствие северокорейских войск в Украине, в частности Василий Небензя заявил, что это "бред".