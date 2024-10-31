Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

В Україні прогнозують тривалі відключення світла взимку по 8 годин на день, а у Верховній Раді вже розглядають проєкт державного бюджету на 2025 рік. Тим часом Росія активно готує війська КНДР до бою в Україні.
Ці теми й не тільки обговорять в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE
Ефір Ранок.LIVE 31 жовтня
Гості ефіру:
- Андрій Козінчук, військовий психолог
- Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"
- Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень
- Андрій Новак, голова Комітету економістів України
- Денис Попович, військовий аналітик
- Руслан Рохов, політтехнолог
- Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу"
- Петро Олещук, політолог
Під час ефіру ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже перебуває близько 12 тисяч військових КНДР.
Тим часом Росія на засіданні ООН заперечила присутність північнокорейських військ в Україні, зокрема Василь Небензя заявив, що це "маячня".