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Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

31 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
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17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

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13:00Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

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12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

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08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

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22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

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20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

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08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
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21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
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22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

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20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

В Україні прогнозують тривалі відключення світла взимку по 8 годин на день, а у Верховній Раді вже розглядають проєкт державного бюджету на 2025 рік. Тим часом Росія активно готує війська КНДР до бою в Україні.

Ці теми й не тільки обговорять в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір Ранок.LIVE 31 жовтня

Гості ефіру: 

  • Андрій Козінчук, військовий психолог
  • Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"
  • Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень
  • Андрій Новак, голова Комітету економістів України
  • Денис Попович, військовий аналітик
  • Руслан Рохов, політтехнолог 
  • Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу"
  • Петро Олещук, політолог

Під час ефіру ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже перебуває близько 12 тисяч військових КНДР.

Тим часом Росія на засіданні ООН заперечила присутність північнокорейських військ в Україні, зокрема Василь Небензя заявив, що це "маячня". 

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09:30 Чи рятує студента академвідпустка від мобілізації

09:26 Прикордонники знищили ворожу розвідку під Вовчанськом — відео

09:25 Трамп спробував себе "спеціалістом з вивозу сміття" — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:19 Зупинити обстріли Одещини можливо — що треба зробити

09:10 У Києві почали ремонтувати міст Метро — що вже встигли зробити

09:03 Нічна атака окупантів — скільки цілей збили сили ППО

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