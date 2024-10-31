Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

В Україні прогнозують тривалі відключення світла взимку по 8 годин на день, а у Верховній Раді вже розглядають проєкт державного бюджету на 2025 рік. Тим часом Росія активно готує війська КНДР до бою в Україні.

Ці теми й не тільки обговорять в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір Ранок.LIVE 31 жовтня

Гості ефіру:

Андрій Козінчук, військовий психолог

Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"

Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень

Андрій Новак, голова Комітету економістів України

Денис Попович, військовий аналітик

Руслан Рохов, політтехнолог

Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу"

Петро Олещук, політолог

Під час ефіру ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже перебуває близько 12 тисяч військових КНДР.

Тим часом Росія на засіданні ООН заперечила присутність північнокорейських військ в Україні, зокрема Василь Небензя заявив, що це "маячня".