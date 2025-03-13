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Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

13 марта 2025 г. 17:50

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Вооруженные силы Украины продолжают бои в окрестностях города Суджа и пытаются остановить врага на Курском направлении. А украинская делегация, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии, доложила Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • корреспондент, публицист Deutsche Welle в странах Балтии Константин Эггерт.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • Президент Владимир Зеленский заслушал доклад делегации, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии;
  • У Путина заявили о "незаинтересованности" во временном перемирии;
  • Уиткофф прилетел в Москву;
  • USAID разрывает соглашение о вкладе в энергетику Украины на 75 миллионов долларов;
  • ВСУ продолжают бои в окрестностях Суджи и пытаются остановить врага, — DeepState.

Напомним, вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить Кремль подписать перемирие с Украиной.

А агентство США по международному развитию (USAID) прекращает финансовую поддержку энергетики Украины.

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19:00 В Одессе запустили уникальную программу — какие у нее плюсы

Срочная новость

18:59 Трамп похвалил себя, что НАТО стало намного сильнее

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:59 В СНБО прокомментировали заявление Путина о перемирии в Украине

18:58 Трамп заявил, что Россия может очень разочаровать его

18:57 "Путину выгодно перемирие" — согласится ли РФ остановить войну

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18:55 США хочуть припинення війни в Україні, — Трамп

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир