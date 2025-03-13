Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Вооруженные силы Украины продолжают бои в окрестностях города Суджа и пытаются остановить врага на Курском направлении. А украинская делегация, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии, доложила Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

корреспондент, публицист Deutsche Welle в странах Балтии Константин Эггерт.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад делегации, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии;

У Путина заявили о "незаинтересованности" во временном перемирии;

Уиткофф прилетел в Москву;

USAID разрывает соглашение о вкладе в энергетику Украины на 75 миллионов долларов;

ВСУ продолжают бои в окрестностях Суджи и пытаются остановить врага, — DeepState.

Напомним, вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить Кремль подписать перемирие с Украиной.

А агентство США по международному развитию (USAID) прекращает финансовую поддержку энергетики Украины.