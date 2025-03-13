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Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

13 березня 2025 р. 17:50

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

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17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Text

17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Збройні сили України продовжують бої на околицях міста Суджа та намагаються зупинити ворога на Курському напрямку. А українська делегація, яка брала участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії, доповіла Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • кореспондент, публіцист Deutsche Welle в країнах Балтії Костянтин Еггерт.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації, яка брала участь у переговорах зі США у Саудівській Аравії;  
  • У Путіна заявили про "незацікавленість" в тимчасовому перемир'ї;
  • Віткофф прилетів у Москву;
  • USAID розриває угоду щодо внеску в енергетику України на 75 мільйонів доларів;
  • ЗСУ продовжують бої на околицях Суджі та намагаються зупинити ворога, — DeepState.

Нагадаємо, вчора речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Москву, аби переконати Кремль підписати перемир'я з Україною.

А агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припиняє фінансову підтримку енергетики України.

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18:15 Від Шевченка до Саленка, або як діти зірок продовжують династію

18:15 Пільговий проїзд для дітей — до якого віку квиток не потрібен

18:15 Активи морського терміналу на Одещині передали АРМА — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:03 У Києві існує співпраця між громадськістю та урядом, — Оберг

17:50 Путін заявив, що згоден із США щодо припинення бойових дій

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12 березня 2025
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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір