Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Збройні сили України продовжують бої на околицях міста Суджа та намагаються зупинити ворога на Курському напрямку. А українська делегація, яка брала участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії, доповіла Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

кореспондент, публіцист Deutsche Welle в країнах Балтії Костянтин Еггерт.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації, яка брала участь у переговорах зі США у Саудівській Аравії;

У Путіна заявили про "незацікавленість" в тимчасовому перемир'ї;

Віткофф прилетів у Москву;

USAID розриває угоду щодо внеску в енергетику України на 75 мільйонів доларів;

ЗСУ продовжують бої на околицях Суджі та намагаються зупинити ворога, — DeepState.

Нагадаємо, вчора речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Москву, аби переконати Кремль підписати перемир'я з Україною.

А агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припиняє фінансову підтримку енергетики України.