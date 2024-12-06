Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военнослужащий Александр Алферов, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука и главный сержант роты ударных беспилотников Егор Фирсов. В частности, они обсудят военную помощь от Соединенных Штатов Америки.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят встречу украинской делегация с командой Дональда Трампа в США.

Также они прокомментируют, что для парней 18-24 лет, которые учатся за границей, разрабатывают законопроект, который позволит им свободно пересекать границу.

Среди других тем:

возвращение к службе после СОЧ;

подозрение в растрате миллионов на закупках дронов мэру Нетешина;

оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна.

Напомним, в Украине введены новые законодательные нормы, определяющие порядок возвращения военнослужащих к службе после самовольного оставления части.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом готовит стратегию поддержки Украины, которая будет включать 20 миллиардов долларов кредитов и новые санкции против России.