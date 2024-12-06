Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовослужбовець Олександр Алфьоров, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука та головний сержант роти ударних безпілотників Єгор Фірсов. Зокрема, вони обговорять військову допомогу від Сполучених Штатів Америки.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять зустріч української делегація з командою Дональда Трампа у США.

Також вони прокоментують, що для хлопців 18–24 років, які навчаються за кордоном, розробляють законопроєкт, що дозволить їм вільно перетинати кордон.

Серед інших тем:

повернення до служби після СЗЧ;

підозра у розтраті мільйонів на закупівлях дронів меру Нетішина;

окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна.

Нагадаємо, в Україні запроваджено нові законодавчі норми, які визначають порядок повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення частини.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Білий дім готує стратегію підтримки України, яка включатиме 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.