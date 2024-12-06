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Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

06 грудня 2024 р. 13:00

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13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

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13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

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Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовослужбовець Олександр Алфьоров, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука та головний сержант роти ударних безпілотників Єгор Фірсов. Зокрема, вони обговорять військову допомогу від Сполучених Штатів Америки.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять зустріч української делегація з командою Дональда Трампа у США.

Також вони прокоментують, що для хлопців 18–24 років, які навчаються за кордоном, розробляють законопроєкт, що дозволить їм вільно перетинати кордон.

Серед інших тем: 

  • повернення до служби після СЗЧ;
  • підозра у розтраті мільйонів на закупівлях дронів меру Нетішина;
  • окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна.

Нагадаємо, в Україні запроваджено нові законодавчі норми, які визначають порядок повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення частини.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Білий дім готує стратегію підтримки України, яка включатиме 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.

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13:15 СБУ зірвала плани РФ атакувати залізницю на Дніпропетровщині

13:07 Частину Чорнобильського заповідника передадуть ДПСУ — указ

13:02 Сирський назвав причину початку Курської операції

13:00 Аліменти у 2024 році — які діють правила для військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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