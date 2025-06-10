Помощь от США и снижение призывного возраста — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры требуют введения мобилизации 18-летних юношей. А две баллистические ракеты, которые сегодня атаковали Украину — были северокорейского производства.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос;
- народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
- народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Украина ведет переговоры с США по закупке вооружения, — МИД;
- Две баллистические ракеты, которые сегодня атаковали Украину, были северокорейскими;
- Трамп, скорее всего, отстранится от войны в Украине и прекратит поставки американского оружия Киеву, — Foreign Policy;
- Зеленский заявил, что западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних;
- Российские спецслужбы вербуют украинцев, выдавая себя за СБУ.
Напомним, ночью российские оккупанты атаковали дронами и ракетами такие города, как Киев и Одесса. Попадания произошли по гражданским объектам.
В частности, в столице в разных районах повреждены жилые дома, а также Софиевский Собор.