Допомога від США та зниження призовного віку — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери вимагають введення мобілізації 18-річних юнаків. А дві балістичні ракети, які сьогодні атакували Україну — були північнокорейського виробництва.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос;

народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;

народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Україна веде переговори зі США щодо закупівлі озброєння, — МЗС;

Дві балістичні ракети, що сьогодні атакували Україну, були північнокорейськими;

Трамп, швидше за все, усунеться від війни в Україні та припинить постачання американської зброї Києву, — Foreign Policy;

Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних;

Російські спецслужби вербують українців, видаючи себе за СБУ.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували дронами та ракетами такі міста, як Київ та Одеса. Влучання сталися по цивільних об'єктах.

Зокрема, у столиці в різних районах пошкоджено житлові будинки, а також Софіївський Собор.