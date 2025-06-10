Допомога від США та зниження призовного віку — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери вимагають введення мобілізації 18-річних юнаків. А дві балістичні ракети, які сьогодні атакували Україну — були північнокорейського виробництва.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос;
- народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Україна веде переговори зі США щодо закупівлі озброєння, — МЗС;
- Дві балістичні ракети, що сьогодні атакували Україну, були північнокорейськими;
- Трамп, швидше за все, усунеться від війни в Україні та припинить постачання американської зброї Києву, — Foreign Policy;
- Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних;
- Російські спецслужби вербують українців, видаючи себе за СБУ.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували дронами та ракетами такі міста, як Київ та Одеса. Влучання сталися по цивільних об'єктах.
Зокрема, у столиці в різних районах пошкоджено житлові будинки, а також Софіївський Собор.