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Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

26 декабря 2024 г. 12:32

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Народный депутат Богдан Кицак рассказал о помощи для внутренне перемещенных лиц. По его словам, сейчас существует проблема с выплатами, поскольку ограничен финансовый ресурс.

Об этом Богдан Кицак сказал в эфире Ранок.LIVE.

Выплаты для ВПЛ

Кицак говорит, что сейчас помощь в размере 6 500 гривен предоставляется только ограниченному количеству ВПЛ или семьям с детьми, у которых оформлена инвалидность.

"Поэтому даже если мы говорим, что сейчас будут возвращаться массово украинцы из-за рубежа, на них эти программы не будут распространяться. У нас очень ограниченный финансовый ресурс. Нам нужно сделать реформирование в национальной экономике уже после войны", — добавил нардеп.

Напомним, в 2025 году некоторым ВПЛ продлят выплаты после шести месяцев получения помощи. В частности, это касается 60-летних граждан, которые не имеют права на пенсию.

Также ВПЛ из двух регионов страны будут компенсировать расходы, связанные с арендой жилья.

 

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13:50 ГОТ внедряет цифровизацию оборонных закупок для ВСУ

13:43 В России заявили, что готовы договариваться с Трампом о войне

13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:27 Одесситы будут больше платить за парковку — новый тариф

13:17 Поразили "жирную" цель — ВСУ ударили по объекту ВПК в России

13:17 Оккупанты атаковали Херсонщину — есть пострадавший

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

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12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

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12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

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03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

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23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

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