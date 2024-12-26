Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Народный депутат Богдан Кицак рассказал о помощи для внутренне перемещенных лиц. По его словам, сейчас существует проблема с выплатами, поскольку ограничен финансовый ресурс.

Об этом Богдан Кицак сказал в эфире Ранок.LIVE.

Выплаты для ВПЛ

Кицак говорит, что сейчас помощь в размере 6 500 гривен предоставляется только ограниченному количеству ВПЛ или семьям с детьми, у которых оформлена инвалидность.

"Поэтому даже если мы говорим, что сейчас будут возвращаться массово украинцы из-за рубежа, на них эти программы не будут распространяться. У нас очень ограниченный финансовый ресурс. Нам нужно сделать реформирование в национальной экономике уже после войны", — добавил нардеп.

Напомним, в 2025 году некоторым ВПЛ продлят выплаты после шести месяцев получения помощи. В частности, это касается 60-летних граждан, которые не имеют права на пенсию.

Также ВПЛ из двух регионов страны будут компенсировать расходы, связанные с арендой жилья.