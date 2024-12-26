Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Народний депутат Богдан Кицак розповів про допомогу для внутрішньо переміщених осіб. За його словами, наразі існує проблема з виплатами, оскільки обмежений фінансовий ресурс.

Про це Богдан Кицак сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Виплати для ВПО

Кицак каже, що наразі допомога в розмірі 6 500 гривень надається лише обмеженій кількості ВПО або сім'ям з дітьми, в яких оформлена інвалідність.

"Тому навіть якщо ми говоримо, що зараз будуть повертатися масово українці з-за кордону, на них ці програми не будуть поширюватися. У нас дуже обмежений фінансовий ресурс. Нам потрібно зробити реформування в національній економіці вже після війни", — додав нардеп.

Нагадаємо, у 2025 році деяким ВПО продовжать виплати після шести місяців отримання допомоги. Зокрема, це стосується 60-річних громадян, які не мають права на пенсію.

Також ВПО із двох регіонів країни компенсуватимуть витрати, пов'язані з орендою житла.