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Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

26 грудня 2024 р. 12:32

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

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12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

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11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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Народний депутат Богдан Кицак розповів про допомогу для внутрішньо переміщених осіб. За його словами, наразі існує проблема з виплатами, оскільки обмежений фінансовий ресурс.

Про це Богдан Кицак сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Виплати для ВПО

Кицак каже, що наразі допомога в розмірі 6 500 гривень надається лише обмеженій кількості ВПО або сім'ям з дітьми, в яких оформлена інвалідність.

"Тому навіть якщо ми говоримо, що зараз будуть повертатися масово українці з-за кордону, на них ці програми не будуть поширюватися. У нас дуже обмежений фінансовий ресурс. Нам потрібно зробити реформування в національній економіці вже після війни", — додав нардеп.

Нагадаємо, у 2025 році деяким ВПО продовжать виплати після шести місяців отримання допомоги. Зокрема, це стосується 60-річних громадян, які не мають права на пенсію.

Також ВПО із двох регіонів країни компенсуватимуть витрати, пов'язані з орендою житла.

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13:17 Окупанти атакували Херсонщину — є постраждалий

13:14 Зеленський звільнив посла в Німеччині — хто його замінить

13:00 Аліменти на дітей у 2025 році — суми та хто має платити

12:59 Стріляй і тікай — нова тактика російських кораблів у Чорному морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 ДБР викрило помічницю судді, яка передавала закриту інформацію

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

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12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

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11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

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10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

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23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

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