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Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

20 ноября 2024 г. 13:23

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

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19 ноября 2024
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Доктор экономических наук Андрей Длигач назвал сумму, которую может получить Украина в следующем году. Речь идет о 70 миллиардах долларов помощи от международных партнеров.

Об этом Андрей Длигач сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 20 ноября.

Помощь от партнеров в 2025 году

Длигач подчеркнул, что основные источники финансирования включают программу Ukraine Facility (12 миллиардов долларов), передачу доходов от замороженных российских активов (50 миллиардов долларов) и двусторонние соглашения со странами, такими как Южная Корея, Япония, Германия и Канада (10 миллиардов долларов).

"И продолжение программы с МВФ. Хотя МВФ прежде всего финансирует не дефицит государственного бюджета, а золото-валютные резервы НБУ, но это тоже несколько миллиардов долларов, которые мы получим", — подчеркнул он.

Доктор экономических наук добавил, что 40 миллиардов долларов направят на покрытие дефицита бюджета, а остальные деньги — на военные расходы.

Напомним, Новини.LIVE подсчитали, сколько финансовой помощи получила Украина от 24 февраля 2022 года.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, если США снизят свою поддержку Украины во время новой администрации Дональда Трампа, крупнейшие страны ЕС окажут помощь как в финансовой, так и в военной формах.

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

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13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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