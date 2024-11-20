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Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

20 листопада 2024 р. 13:23

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13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

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13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

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21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

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Доктор економічних наук Андрій Длігач назвав суму, яку може отримати Україна наступного року. Йдеться про 70 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів.

Про це Андрій Длігач сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 20 листопада.

Допомога від партнерів у 2025 році

Длігач підкреслив, що основні джерела фінансування включають програму Ukraine Facility (12 мільярдів доларів), передачу доходів від заморожених російських активів (50 мільярдів доларів) та двосторонні угоди з країнами, такими як Південна Корея, Японія, Німеччина та Канада (10 мільярдів доларів).

"І продовження програми з МВФ. Хоча МВФ перш за все фінансує не дефіцит державного бюджету, а золото-валютні резерви НБУ, але це теж кілька мільярдів доларів, які ми отримаємо", — наголосив він.

Доктор економічних наук додав, що 40 мільярдів доларів спрямують на покриття дефіциту бюджету, а решту грошей — на військові витрати.

Нагадаємо, Новини.LIVE підрахували, скільки фінансової допомоги отримала Україна від 24 лютого 2022 року.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо США зменшать свою підтримку України під час нової адміністрації Дональда Трампа, найбільші країни ЄС нададуть допомогу як у фінансовій, так й у військовій формах.

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14:41 Коли в Україні завершаться бойові дії — прогноз The Economist

14:30 Де в Україні платять до 45 000 грн у сфері будівництва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:29 Синоптики зробили попередження — погода у Харкові завтра

14:23 Удар РФ по Одесі 18 листопада — кількість жертв зросла

14:10 Схеми для ухилянтів за тисячі доларів — СБУ затримала злочинців

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