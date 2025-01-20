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Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

20 января 2025 г. 11:39

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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Военный аналитик Евгений Дикий убежден, что никто из международных партнеров не хочет давать Украине системы Patriot. По его мнению, союзники нашего государства чувствуют, что российские ракеты могут полететь на них.

Такое мнение Дикий высказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 января.

Союзники не дадут Patriot

Эксперт пояснил, что производство новых батарей является делом, которое может растянуться на годы. Он добавил, что некоторые страны НАТО, такие как Румыния, отдают системы, рискуя собственной безопасностью.

"Нам нужно по меньшей мере десять установок. Партнеры их нам не обещали. Нам как обещали пять установок Patriot, то пять и дали. Больше никто не обещал, они очень неохотно отрывают Patriot от себя", — пояснил эксперт.

Дикий добавил, что страны НАТО остерегаются, что российские ракеты могут полететь на них, а кроме установок Patriot защищаться будет нечем. Аналитик также напомнил, что эти установки Европе поставляют США и они в ограниченном количестве.

Дикий также напомнил, что эти установки Европе поставляют США и они в ограниченном количестве.

"Думаю, что достаточно ПВО в рамках этой войны у нас так и не будет. Когда-то у нас будет "железное" небо, но это уже задача на время после войны", — высказал мнение Дикий.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой недели Силы обороны уничтожили 33 ракеты и 311 ударных беспилотников, которые Российская Федерация запустила по нашему государству. Он призвал союзников и дальше усиливать противовоздушную оборону Украины.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал угрозу российских баллистических ракет средней дальности "Орешник" для Украины. По его словам, лишь несколько систем ПВО могут перехватить такую цель.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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