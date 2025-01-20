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Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

20 січня 2025 р. 11:39

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11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

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Військовий аналітик Євген Дикий переконаний, що ніхто з міжнародних партнерів не хоче давати Україні системи Patriot. На його думку, союзники нашої держави відчувають, що російські ракети можуть полетіти на них.

Таку думку Дикий висловив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 20 січня.

Союзники не дадуть Patriot

Експерт пояснив, що виробництво нових батарей є справою, яка може розтягнутися на роки. Він додав, що деякі країни НАТО, такі як Румунія, віддають системи, ризикуючи власною безпекою.

"Нам потрібно щонайменше десять установок. Партнери їх нам не обіцяли. Нам як обіцяли п'ять установок Patriot, то п'ять і дали. Більше ніхто не обіцяв, вони дуже неохоче відривають Patriot від себе", — пояснив експерт.

Дикий додав, що країни НАТО остерігаються, що російські ракети можуть полетіти на них, а крім установок Patriot боронитися буде нічим. Аналітик також нагадав, що ці установки Європі постачають США і вони в обмеженій кількості.

"Гадаю, що достатньо ППО в межах цієї війни в нас так і не буде. Колись в нас буде "залізне" небо, але це вже завдання на час після війни", — висловив думку Дикий.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом цього тижня Сили оборони знищили 33 ракети та 311 ударних безпілотників, які Російська Федерація запустила по нашій державі. Він закликав союзників і далі посилювати протиповітряну оборону України.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував загрозу російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" для України. За його словами, лише декілька систем ППО можуть перехопити таку ціль.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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