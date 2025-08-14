Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Стало известно, что встреча Президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным начнется в 22:30 по киевскому времени. Тем временем Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьером Великобритании.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 14 августа.
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев;
- военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- юрист, главный военный прокурор Украины (2019-2020 годы) Виктор Чумак;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
- Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.
- Встреча Трампа и Путина начнется в 22:30 по киевскому времени;
- Зеленский уже в Лондоне;
- Британский премьер встретил украинского президента объятиями и рукопожатием;
- Канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Великобритании во время виртуальной встречи группы стран "Коалиции желающих" отметили, что Украина должна получить надежные и действенные гарантии безопасности, а Россия не имеет права блокировать путь Украины в ЕС и НАТО.
Напомним, что в четверг, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон.
Также мы информировали, что стало известно, во сколько состоятся переговоры Трампа и Путина на Аляске.