Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Стало известно, что встреча Президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным начнется в 22:30 по киевскому времени. Тем временем Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьером Великобритании.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 14 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

юрист, главный военный прокурор Украины (2019-2020 годы) Виктор Чумак;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Встреча Трампа и Путина начнется в 22:30 по киевскому времени;

Зеленский уже в Лондоне;

Британский премьер встретил украинского президента объятиями и рукопожатием;

Канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Великобритании во время виртуальной встречи группы стран "Коалиции желающих" отметили, что Украина должна получить надежные и действенные гарантии безопасности, а Россия не имеет права блокировать путь Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, что в четверг, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон.

Также мы информировали, что стало известно, во сколько состоятся переговоры Трампа и Путина на Аляске.