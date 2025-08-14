Деталі зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Стало відомо, що зустріч Президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним розпочнеться о 22:30 за київським часом. Тим часом Зеленський прибув до Лондона, де зустрівся з прем'єром Британії.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 14 серпня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- юрист, головний військовий прокурор України (2019-2020 роки) Віктор Чумак;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій;
- Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Зустріч Трампа та Путіна розпочнеться о 22:30 за київським часом;
- Зеленський вже у Лондоні;
- Британський прем'єр зустрів українського президента обіймами та рукостисканням;
- Канцлер Німеччини, президент Франції та прем’єр-міністр Великої Британії під час віртуальній зустрічі групи країн "Коаліції охочих" наголосили, що Україна повинна отримати надійні та дієві гарантії безпеки, а Росія не має права блокувати шлях України до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, що у четвер, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона.
Також ми інформували, що стало відомо, о котрій годині відбудуться переговори Трампа та Путіна на Алясці.