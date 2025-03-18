Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE узнаем, о чем говорил президент США Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным. Также обсудим пути усиления давления на РФ и обеспечения мира в Украине.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира
- Путин требует прекратить все поставки оружия Украине во время перемирия;
- Израиль нанес масштабные удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа;
- Эрдоган хочет встречи с Трампом в Белом доме в апреле.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный обозреватель Давид Шарп;
- председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
- доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский,
- народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
- российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;
- экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
Напомним, премьер Британии Кир Стармер провел разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне его контакта с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также мы писали, что глава Кремля хочет, чтобы партнеры Украины прекратили поставки оружия во время 30-дневного перемирия.