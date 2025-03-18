Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE узнаем, о чем говорил президент США Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным. Также обсудим пути усиления давления на РФ и обеспечения мира в Украине.

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Другие темы эфира

Путин требует прекратить все поставки оружия Украине во время перемирия;

Израиль нанес масштабные удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа;

Эрдоган хочет встречи с Трампом в Белом доме в апреле.

Гости сегодняшнего эфира:

военный обозреватель Давид Шарп;

председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский,

народный депутат Украины Алексей Гончаренко;

российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;

экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер провел разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне его контакта с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы писали, что глава Кремля хочет, чтобы партнеры Украины прекратили поставки оружия во время 30-дневного перемирия.