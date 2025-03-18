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Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

18 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося, про що говорив президент США Дональд Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним. Також обговоримо шляхи посилення тиску на РФ і забезпечення миру в Україні.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Путін вимагає припинити все постачання зброї Україні під час перемир’я;
  • Ізраїль завдав масштабних ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа;
  • Ердоган хоче зустрічі з Трампом у Білому домі у квітні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий оглядач Давид Шарп;
  • голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський,
  • народний депутат України Олексій Гончаренко;
  • російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чічваркін; 
  • економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Нагадаємо, прем’єр Британії Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом напередодні його контакту з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Також ми писали, що глава Кремля хоче, аби партнери України припинили постачання зброї під час 30-денного перемир'я. 

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18:27 Бельгія терміново змінила склад перед матчами з Україною

18:21 Оператори дронів зірвали штурм окупантів — ефектне відео

18:21 Чи можливо скасувати наказ ТЦК про мобілізацію

18:19 Потужна пилова буря накриє кілька областей — попередження ДСНС

18:18 Літній час — чи будуть українці переводити годинники цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:12 Поліція розслідує жорстоке ставлення до тварин на Київщині

18:10 Одеські прикордонники нищать ворога на півдні — відео

18:05 Українські акції виросли на тлі розмови Трампа і Путіна — деталі

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE