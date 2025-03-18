Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося, про що говорив президент США Дональд Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним. Також обговоримо шляхи посилення тиску на РФ і забезпечення миру в Україні.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру
- Путін вимагає припинити все постачання зброї Україні під час перемир’я;
- Ізраїль завдав масштабних ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа;
- Ердоган хоче зустрічі з Трампом у Білому домі у квітні.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- військовий оглядач Давид Шарп;
- голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;
- доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський,
- народний депутат України Олексій Гончаренко;
- російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чічваркін;
- економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.
Нагадаємо, прем’єр Британії Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом напередодні його контакту з російським диктатором Володимиром Путіним.
Також ми писали, що глава Кремля хоче, аби партнери України припинили постачання зброї під час 30-денного перемир'я.