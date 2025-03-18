Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося, про що говорив президент США Дональд Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним. Також обговоримо шляхи посилення тиску на РФ і забезпечення миру в Україні.

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Інші теми ефіру

Путін вимагає припинити все постачання зброї Україні під час перемир’я;

Ізраїль завдав масштабних ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа;

Ердоган хоче зустрічі з Трампом у Білому домі у квітні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий оглядач Давид Шарп;

голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський,

народний депутат України Олексій Гончаренко;

російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чічваркін;

економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Нагадаємо, прем’єр Британії Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом напередодні його контакту з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також ми писали, що глава Кремля хоче, аби партнери України припинили постачання зброї під час 30-денного перемир'я.