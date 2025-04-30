Детали разговора Трампа и Зеленского в Ватикане — эфир Вечір.LIVE

Украина и США сегодня могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Сейчас согласовываются последние технические детали относительно документа.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечер.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;

временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев;

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Украина уже сегодня может подписать соглашение об ископаемых;

Вашингтон настаивает, что только действия Путина будут доказательством его истинных намерений;

СМИ узнали, о чем Зеленский говорил с Трампом в Ватикане;

Контракты 60+ могут внедрить в Украине, — нардеп Костенко;

Кабмин выделил 5,2 млрд грн из резервного фонда бюджета на дороги.

Напомним, в Вашингтоне находится украинская делегация, в составе которой министр экономики Юлия Свириденко.

А глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина подтверждает готовность к мирным переговорам с Россией, но она должна быть готова к миру.