Детали разговора Трампа и Зеленского в Ватикане — эфир Вечір.LIVE

Украина и США сегодня могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Сейчас согласовываются последние технические детали относительно документа.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечер.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;
- временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев;
- депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
- спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
- президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Украина уже сегодня может подписать соглашение об ископаемых;
- Вашингтон настаивает, что только действия Путина будут доказательством его истинных намерений;
- СМИ узнали, о чем Зеленский говорил с Трампом в Ватикане;
- Контракты 60+ могут внедрить в Украине, — нардеп Костенко;
- Кабмин выделил 5,2 млрд грн из резервного фонда бюджета на дороги.
Напомним, в Вашингтоне находится украинская делегация, в составе которой министр экономики Юлия Свириденко.
А глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина подтверждает готовность к мирным переговорам с Россией, но она должна быть готова к миру.