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Детали разговора Трампа и Зеленского в Ватикане — эфир Вечір.LIVE

Детали разговора Трампа и Зеленского в Ватикане — эфир Вечір.LIVE

30 апреля 2025 г. 17:50

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Украина и США сегодня могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Сейчас согласовываются последние технические детали относительно документа.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечер.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;
  • временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев;
  • депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Украина уже сегодня может подписать соглашение об ископаемых;
  • Вашингтон настаивает, что только действия Путина будут доказательством его истинных намерений;
  • СМИ узнали, о чем Зеленский говорил с Трампом в Ватикане;
  • Контракты 60+ могут внедрить в Украине, — нардеп Костенко;
  • Кабмин выделил 5,2 млрд грн из резервного фонда бюджета на дороги.

Напомним, в Вашингтоне находится украинская делегация, в составе которой министр экономики Юлия Свириденко.

А глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина подтверждает готовность к мирным переговорам с Россией, но она должна быть готова к миру.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Стали известны детали будущего соглашения о недрах с США

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона