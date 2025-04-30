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Деталі розмови Трампа й Зеленського у Ватикані — ефір Вечір.LIVE

Деталі розмови Трампа й Зеленського у Ватикані — ефір Вечір.LIVE

30 квітня 2025 р. 17:50

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Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини. Наразі узгоджуються останні технічні деталі стосовно документа.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • директор Аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;
  • тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;
  • депутат Київської міської ради Тарас Козак;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
  • президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Україна вже сьогодні може підписати угоду про копалини;
  • Вашингтон наполягає, що лише дії Путіна будуть доказом його справжніх намірів;
  • ЗМІ дізналися, про що Зеленський говорив із Трампом у Ватикані;
  • Контракти 60+ можуть впровадити в Україні, — нардеп Костенко;
  • Кабмін виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на дороги.

Нагадаємо, у Вашингтоні перебуває українська делегація, в складі якої Міністерка економіки Юлія Свириденко.

А голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна підтверджує готовність до мирних переговорів з Росією, але вона має бути готова до миру.

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18:13 Залужний відповів, коли Україна зможе наростити виробництво зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:10 Валютні примхи — на які купюри євро слід зробити ставку українцям

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Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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