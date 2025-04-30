Деталі розмови Трампа й Зеленського у Ватикані — ефір Вечір.LIVE

Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини. Наразі узгоджуються останні технічні деталі стосовно документа.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

директор Аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;

тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;

депутат Київської міської ради Тарас Козак;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Україна вже сьогодні може підписати угоду про копалини;

Вашингтон наполягає, що лише дії Путіна будуть доказом його справжніх намірів;

ЗМІ дізналися, про що Зеленський говорив із Трампом у Ватикані;

Контракти 60+ можуть впровадити в Україні, — нардеп Костенко;

Кабмін виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на дороги.

Нагадаємо, у Вашингтоні перебуває українська делегація, в складі якої Міністерка економіки Юлія Свириденко.

А голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна підтверджує готовність до мирних переговорів з Росією, але вона має бути готова до миру.