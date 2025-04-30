Деталі розмови Трампа й Зеленського у Ватикані — ефір Вечір.LIVE

Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини. Наразі узгоджуються останні технічні деталі стосовно документа.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- директор Аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;
- тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;
- депутат Київської міської ради Тарас Козак;
- речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
- президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Україна вже сьогодні може підписати угоду про копалини;
- Вашингтон наполягає, що лише дії Путіна будуть доказом його справжніх намірів;
- ЗМІ дізналися, про що Зеленський говорив із Трампом у Ватикані;
- Контракти 60+ можуть впровадити в Україні, — нардеп Костенко;
- Кабмін виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на дороги.
Нагадаємо, у Вашингтоні перебуває українська делегація, в складі якої Міністерка економіки Юлія Свириденко.
А голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна підтверджує готовність до мирних переговорів з Росією, але вона має бути готова до миру.