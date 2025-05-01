Детали подписания соглашения о недрах с США — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE обсудят, что Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о недрах. Они также отреагируют на рост российских атак на фронте.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";

Степан Гавриш, первый заместитель СНБО (2008-2011 годов);

Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002 годов);

Лилия Гриневич, министр образования и науки (2016-2019 годов);

Ольга Белькова, народный депутат (2012-2020 годов), старший советник FTI Consulting Brussels.

Они прокомментируют, что в Украине планируют внедрить контракты для лиц 60+. Среди других тем: все АЗС в Украине будут добавлять к бензину 5% биоэтанола, заявление о российском перемирии, Залужный очертил два главных фактора победы в войне, налог для продавцов на OLX, Rozetka и Prom.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах. Министр экономики Юрия Свириденко назвала ключевые положения.

Ранее украинские дроны уничтожили мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" российских захватчиков на Харьковском направлении. Защитники показали видео.