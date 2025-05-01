Детали подписания соглашения о недрах с США — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE обсудят, что Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о недрах. Они также отреагируют на рост российских атак на фронте.
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Эфир Ранок.LIVE
Гостями эфира стали:
- Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
- Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
- Степан Гавриш, первый заместитель СНБО (2008-2011 годов);
- Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002 годов);
- Лилия Гриневич, министр образования и науки (2016-2019 годов);
- Ольга Белькова, народный депутат (2012-2020 годов), старший советник FTI Consulting Brussels.
Они прокомментируют, что в Украине планируют внедрить контракты для лиц 60+. Среди других тем: все АЗС в Украине будут добавлять к бензину 5% биоэтанола, заявление о российском перемирии, Залужный очертил два главных фактора победы в войне, налог для продавцов на OLX, Rozetka и Prom.
Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах. Министр экономики Юрия Свириденко назвала ключевые положения.
Ранее украинские дроны уничтожили мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" российских захватчиков на Харьковском направлении. Защитники показали видео.