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Детали подписания соглашения о недрах с США — эфир Ранок.LIVE

Детали подписания соглашения о недрах с США — эфир Ранок.LIVE

1 мая 2025 г. 8:00

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В эфире Ранок.LIVE обсудят, что Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о недрах. Они также отреагируют на рост российских атак на фронте.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

  • Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Степан Гавриш, первый заместитель СНБО (2008-2011 годов);
  • Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002 годов);
  • Лилия Гриневич, министр образования и науки (2016-2019 годов);
  • Ольга Белькова, народный депутат (2012-2020 годов), старший советник FTI Consulting Brussels.

Они прокомментируют, что в Украине планируют внедрить контракты для лиц 60+. Среди других тем: все АЗС в Украине будут добавлять к бензину 5% биоэтанола, заявление о российском перемирии, Залужный очертил два главных фактора победы в войне, налог для продавцов на OLX, Rozetka и Prom.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах. Министр экономики Юрия Свириденко назвала ключевые положения.

Ранее украинские дроны уничтожили мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" российских захватчиков на Харьковском направлении. Защитники показали видео.

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08:55 Задержание мужчин на улице — в какой ТЦК должны доставлять

08:50 Кто из потребителей газа заплатит дополнительно 2,5 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:47 Министр обороны Люксембурга анонсировала новую помощь Украине

08:32 Как РФ обосновывает отказ от уступок территорий — ответ ISW

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона