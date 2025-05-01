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Деталі підписання угоди про надра із США — ефір Ранок.LIVE

Деталі підписання угоди про надра із США — ефір Ранок.LIVE

01 травня 2025 р. 08:00

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В ефірі Ранок.LIVE обговорять, що Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про надра. Вони також відреагують на зростання російських атак на фронті.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

  • Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Степан Гавриш, перший заступник РНБО (2008-2011 років);
  • Сергій Нагорняк, народний депутат від партії "Слуга народу", Комітет  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України (2001-2002 років);
  • Лілія Гриневич, міністерка освіти та науки (2016-2019 років);
  • Ольга Белькова, народна депутатка (2012-2020 років), старша радниця FTI Consulting Brussels.

Вони прокоментують, що в Україні планують впровадити контракти для осіб 60+. Серед інших тем: усі АЗС в Україні додаватимуть до бензину 5% біоетанолу, заява про російське перемирʼя, Залужний окреслив два головні чинники перемоги у війні, податок для продавців на OLX, Rozetka і Prom. 

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про надра. Міністр економіки Юрія Свириденко назвала ключові положення.

Раніше українські дрони знищили мобільний комплекс пеленгації "Борщовик" російських загарбників на Харківському напрямку. Захисники показали відео.

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08:15 Забудовники у Черкасах оновили ціни — скільки коштують квартири

08:01 Шахраї в TikTok — через яке відео можна залишитися без грошей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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