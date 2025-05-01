Деталі підписання угоди про надра із США — ефір Ранок.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE обговорять, що Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про надра. Вони також відреагують на зростання російських атак на фронті.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Степан Гавриш, перший заступник РНБО (2008-2011 років);

Сергій Нагорняк, народний депутат від партії "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України (2001-2002 років);

Лілія Гриневич, міністерка освіти та науки (2016-2019 років);

Ольга Белькова, народна депутатка (2012-2020 років), старша радниця FTI Consulting Brussels.

Вони прокоментують, що в Україні планують впровадити контракти для осіб 60+. Серед інших тем: усі АЗС в Україні додаватимуть до бензину 5% біоетанолу, заява про російське перемирʼя, Залужний окреслив два головні чинники перемоги у війні, податок для продавців на OLX, Rozetka і Prom.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про надра. Міністр економіки Юрія Свириденко назвала ключові положення.

Раніше українські дрони знищили мобільний комплекс пеленгації "Борщовик" російських загарбників на Харківському напрямку. Захисники показали відео.