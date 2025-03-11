Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE речь пойдет о переговорах между Украиной и США. Кроме того, будем говорить об атаке на стратегические объекты РФ и визите Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
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О чем эфир
В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:
- начался второй раунд переговоров делегаций из Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии;
- Путин отказывается идти на компромисс по захваченным территориям Украины, — Bloomberg;
- после США обсудит позицию с РФ, — Рубио;
- Силы обороны атаковали стратегические объекты РФ: под ударом оказался Московский НПЗ;
- визит Зеленского в Саудовскую Аравию: результаты.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
- журналист Сергей Ауслендер;
- авиационный эксперт Константин Криволап.
Напомним, в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта стартовали переговоры между представителями США и Украины. Во время первой части встречи обсудили два основных вопроса.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами - обсудить начало прекращения войны. Он подчеркнул, что нашей стране необходим длительный мир.