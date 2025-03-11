Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE речь пойдет о переговорах между Украиной и США. Кроме того, будем говорить об атаке на стратегические объекты РФ и визите Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

начался второй раунд переговоров делегаций из Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии;

Путин отказывается идти на компромисс по захваченным территориям Украины, — Bloomberg;

после США обсудит позицию с РФ, — Рубио;

Силы обороны атаковали стратегические объекты РФ: под ударом оказался Московский НПЗ;

визит Зеленского в Саудовскую Аравию: результаты.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;

журналист Сергей Ауслендер;

авиационный эксперт Константин Криволап.

Напомним, в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта стартовали переговоры между представителями США и Украины. Во время первой части встречи обсудили два основных вопроса.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами - обсудить начало прекращения войны. Он подчеркнул, что нашей стране необходим длительный мир.