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Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

11 марта 2025 г. 17:50

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

Сегодня в эфире Вечір.LIVE речь пойдет о переговорах между Украиной и США. Кроме того, будем говорить об атаке на стратегические объекты РФ и визите Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

  • начался второй раунд переговоров делегаций из Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии;
  • Путин отказывается идти на компромисс по захваченным территориям Украины, — Bloomberg;
  • после США обсудит позицию с РФ, — Рубио;
  • Силы обороны атаковали стратегические объекты РФ: под ударом оказался Московский НПЗ;
  • визит Зеленского в Саудовскую Аравию: результаты.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
  • журналист Сергей Ауслендер;
  • авиационный эксперт Константин Криволап.

Напомним, в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта стартовали переговоры между представителями США и Украины. Во время первой части встречи обсудили два основных вопроса.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами - обсудить начало прекращения войны. Он подчеркнул, что нашей стране необходим длительный мир.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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