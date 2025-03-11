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Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

11 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
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22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

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17:50 Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE йтиметься про перемовини між Україною та США. Крім того, будемо говорити про атаку на стратегічні об'єкти РФ та візит Володимира Зеленського в Саудівську Аравію. 

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке: 

  • розпочався другий раунд переговорів делегацій з України та США у Джидді у Саудівській Аравії;
  • Путін відмовляється йти на компроміс щодо захоплених територій України, — Bloomberg;
  • після США обговорить позицію з РФ, — Рубіо;
  • Сили оборони атакували стратегічні об’єкти РФ: під ударом опинився Московський НПЗ;
  • візит Зеленського в Саудівську Аравію: результати.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня стартували переговори між представниками США та України. Під час першої частини зустрічі обговорили два основні питання.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що основна ціль перемовин між Україною та Штатами — обговорити початок припинення війни. Він наголосив, що нашій країні необхідний тривалий мир.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:23 Укргідрометцентр попередив, в яких областях завтра дощитиме

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