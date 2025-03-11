Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE йтиметься про перемовини між Україною та США. Крім того, будемо говорити про атаку на стратегічні об'єкти РФ та візит Володимира Зеленського в Саудівську Аравію.

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Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

розпочався другий раунд переговорів делегацій з України та США у Джидді у Саудівській Аравії;

Путін відмовляється йти на компроміс щодо захоплених територій України, — Bloomberg;

після США обговорить позицію з РФ, — Рубіо;

Сили оборони атакували стратегічні об’єкти РФ: під ударом опинився Московський НПЗ;

візит Зеленського в Саудівську Аравію: результати.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

журналіст Сергій Ауслендер;

авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня стартували переговори між представниками США та України. Під час першої частини зустрічі обговорили два основні питання.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що основна ціль перемовин між Україною та Штатами — обговорити початок припинення війни. Він наголосив, що нашій країні необхідний тривалий мир.