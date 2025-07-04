Детали переговоров с Трампом и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 4 июля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились. Их разговор прошел на фоне паузы в поставках некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.

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Эфир Вечір.LIVE

Кроме того, гости обсудят следующие темы:

Наши дома: в Украину вернулись защитники, которые находились в плену РФ с 2022 года, — Зеленский;

Мерц заподозрил связь между разговорами Трампа с Путиным и жестокими обстрелами Украины;

Глава Пентагона по своей инициативе приостановил военные поставки Украине, — NBC News;

Германия может закупить ракеты Patriot у США для передачи Украине;

Только что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, — Ермак.

Гостями эфира Вечер.LIVE стали:

экономист, финансист Александр Савченко;

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

авиационный эксперт Константин Криволап;

доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

политолог Владимир Фесенко;

народный депутат, "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Они обсудили способности оборонной промышленности, о возможности совместного производства.

Кроме того, вчера состоялся телефонный разговор между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.