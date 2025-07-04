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Детали переговоров с Трампом и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

Детали переговоров с Трампом и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

4 июля 2025 г. 17:50

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Детали переговоров с Трампом и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

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Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE

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Зеленский будет говорить с Трампом, — эфир Ранок.LIVE

3 июля 2025
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Удар по ТЦК и возможный разговор с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

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Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

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Под угрозой наступления — как живет прифронтовой Купянск

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Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

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Минобороны обратилось к США за помощью — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Детали переговоров с Трампом и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

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13:18 Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский будет говорить с Трампом, — эфир Ранок.LIVE

3 июля 2025
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17:51 Удар по ТЦК и возможный разговор с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:16 Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

В пятницу, 4 июля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились. Их разговор прошел на фоне паузы в поставках некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Кроме того, гости обсудят следующие темы:

  • Наши дома: в Украину вернулись защитники, которые находились в плену РФ с 2022 года, — Зеленский;
  • Мерц заподозрил связь между разговорами Трампа с Путиным и жестокими обстрелами Украины;
  • Глава Пентагона по своей инициативе приостановил военные поставки Украине, — NBC News;
  • Германия может закупить ракеты Patriot у США для передачи Украине;
  • Только что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, — Ермак.

Гостями эфира Вечер.LIVE стали:

  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • авиационный эксперт Константин Криволап;
  • доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • народный депутат, "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Они обсудили способности оборонной промышленности, о возможности совместного производства.

Кроме того, вчера состоялся телефонный разговор между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45 Лисовой сказал, как привлечь учеников получать профтехобразование

18:38 СМИ раскрыли, кто в США остановил поставки оружия Украине

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