Детали переговоров с Трампом и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 4 июля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились. Их разговор прошел на фоне паузы в поставках некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.
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Эфир Вечір.LIVE
Кроме того, гости обсудят следующие темы:
- Наши дома: в Украину вернулись защитники, которые находились в плену РФ с 2022 года, — Зеленский;
- Мерц заподозрил связь между разговорами Трампа с Путиным и жестокими обстрелами Украины;
- Глава Пентагона по своей инициативе приостановил военные поставки Украине, — NBC News;
- Германия может закупить ракеты Patriot у США для передачи Украине;
- Только что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, — Ермак.
Гостями эфира Вечер.LIVE стали:
- экономист, финансист Александр Савченко;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний;
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- авиационный эксперт Константин Криволап;
- доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- политолог Владимир Фесенко;
- народный депутат, "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Они обсудили способности оборонной промышленности, о возможности совместного производства.
Кроме того, вчера состоялся телефонный разговор между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.