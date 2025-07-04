Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

У п'ятницю, 4 липня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зідзвонилися. Їх розмова пройшла на тлі паузи у постачанні деяких ключових видів американської військової допомоги Україні.

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Ефір Вечір.LIVE

Крім того, гості обговорять такі теми:

Наші вдома: до України повернулися захисники, які перебували в полоні РФ з 2022 року, — Зеленський;

Мерц запідозрив зв’язок між розмовами Трампа з Путіним та жорстокими обстрілами України;

Глава Пентагону за своєю ініціативою призупинив військові поставки Україні, — NBC News;

Німеччина може закупити ракети Patriot у США для передачі Україні;

Щойно Трамп провів телефонну розмову з Зеленським, — Єрмак.

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали:

економіст, фінансист Олександр Савченко;

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

авіаційний експерт Костянтин Криволап;

доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

політолог Володимир Фесенко;

народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Вони обговорили спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва.

Крім того, вчора відбулася телефонна розмова між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.