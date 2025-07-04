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Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

04 липня 2025 р. 17:50

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Спецпенсії та пільги для ЗСУ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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Як крадуть мільйони на квітках — розслідування "Наша справа"

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Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

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Обстріл Києва та гнів Трампа через Путіна — ефір День.LIVE

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Зеленський говоритиме з Трампом, — ефір Ранок.LIVE

3 липня 2025
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Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

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Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

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21:31 Спецпенсії та пільги для ЗСУ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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21:00 Як крадуть мільйони на квітках — розслідування "Наша справа"

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17:50 Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

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13:18 Обстріл Києва та гнів Трампа через Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський говоритиме з Трампом, — ефір Ранок.LIVE

У п'ятницю, 4 липня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зідзвонилися. Їх розмова пройшла на тлі паузи у постачанні деяких ключових видів американської військової допомоги Україні.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Крім того, гості обговорять такі теми:

  • Наші вдома: до України повернулися захисники, які перебували в полоні РФ з 2022 року, — Зеленський;
  • Мерц запідозрив зв’язок між розмовами Трампа з Путіним та жорстокими обстрілами України;
  • Глава Пентагону за своєю ініціативою призупинив військові поставки Україні, — NBC News;
  • Німеччина може закупити ракети Patriot у США для передачі Україні;
  • Щойно Трамп провів телефонну розмову з Зеленським, — Єрмак.

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали:

  • економіст, фінансист  Олександр Савченко;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • авіаційний експерт Костянтин Криволап;
  • доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Вони обговорили спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва.

Крім того, вчора відбулася телефонна розмова між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

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03:25 Санкт-Петербург накрив унікальний природний катаклізм

02:59 США вимагають від ЄС "угоди" — грозяться 17% митом на продукти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

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