Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

В Украине действует государственная программа, позволяющая украинцам устанавливать собственные электростанции. Она предусматривает беспроцентный кредит на десять лет.

Об этом рассказал нардеп Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE в понедельник, 28 октября.

Электростанции за беспроцентный кредит

Нагорняк отметил, что в целом по Украине количество солнечных электростанций стремительно растет.

"Около 1200 домашних СЭС установлено в Черкасской области", — говорит он.

Нардеп сообщил о государственной программе, которая предлагает украинцам беспроцентный кредит до 480 тысяч гривен на десять лет, что позволяет установить собственные электростанции и обеспечить себя электроэнергией на целые сутки.

Напомним, в Украине начали действовать несколько программ, направленных на поддержку перехода населения и бизнеса на альтернативное энергообеспечение.

Также в Украине на следующий год запланировано повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию.