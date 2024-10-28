Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

В Україні діє державна програма, що дозволяє українцям встановлювати власні електростанції. Вона передбачає безвідсотковий кредит на десять років.

Про це розповів нардеп Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Електростанції за безвідсотковий кредит

Нагорняк зазначив, що загалом по Україні кількість сонячних електростанцій стрімко зростає.

"Близько 1200 домашніх СЕС встановлено в Черкаській області", — каже він.

Нардеп повідомив про державну програму, яка пропонує українцям безвідсотковий кредит до 480 тисяч гривень на десять років, що дозволяє встановити власні електростанції та забезпечити себе електроенергією на цілу добу.

Нагадаємо, в Україні почали діяти декілька програм, спрямованих на підтримку переходу населення та бізнесу на альтернативне енергозабезпечення.

Також в Україні на наступний рік заплановане підвищення тарифів на опалення, газ та електроенергію.