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День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

6 декабря 2024 г. 8:00

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09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

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08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
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21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

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19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

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18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

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17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

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17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

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13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

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13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

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13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

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09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

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08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
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21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

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13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

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13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины . Между тем, на заседании ОБСЕ бойкотировали выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется 6 декабря в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 6 декабря

В День Вооруженных сил Украины ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят изменения в украинском войске. Также в центре внимания будут новые права налоговиков, которые смогут получить доступ к счетам украинцев. Тем временем российский министр зарубежных дел Сергей Лавров выступал на заседании ОБСЕ.

Гости эфира:

  • Виталий Марков, офицер бригады "Буревой", НГУ
  • Александр Федиенко, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Роман Еделев, юрист-международник
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Денис Попович, военный аналитик
  • Владислав Михайленко, адвокат
  • Ябченко, командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи"
  • Андрей Демченко, представитель ГНСУ

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в декабре у украинцев снизятся зарплаты в связи с повышением военного сбора.

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09:02 Прожить дольше реально — что для этого нужно

09:02 Выходные на Рождество и Новый год — как будут отдыхать украинцы

08:53 США передадут Украине еще 20 млрд дол. военной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, по которой везли оружие в Курск

08:33 Очереди на границе с Украиной — какая ситуация на КПП

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