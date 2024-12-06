День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины . Между тем, на заседании ОБСЕ бойкотировали выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется 6 декабря в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 6 декабря

В День Вооруженных сил Украины ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят изменения в украинском войске. Также в центре внимания будут новые права налоговиков, которые смогут получить доступ к счетам украинцев. Тем временем российский министр зарубежных дел Сергей Лавров выступал на заседании ОБСЕ.

Гости эфира:

Виталий Марков, офицер бригады "Буревой", НГУ

Александр Федиенко, нардеп от фракции "Слуга народа"

Роман Еделев, юрист-международник

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Денис Попович, военный аналитик

Владислав Михайленко, адвокат

Ябченко, командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи"

Андрей Демченко, представитель ГНСУ

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в декабре у украинцев снизятся зарплаты в связи с повышением военного сбора.