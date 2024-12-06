День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Тим часом на засіданні ОБСЄ бойкотували виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться 6 грудня о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 6 грудня

У Д ень Збройних сил України ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять зміни в українському війську. Також у центрі уваги будуть нові права податківців, які зможуть отримати доступ до рахунків українців. Тим часом російський міністр закоронних справ Сергай Лавров виступав на засіданні ОБСЄ.

Гості ефіру:

Віталій Марків, офіцер бригади "Буревій", НГУ

Олександр Федієнко, нардеп від фракції "Слуга народу"

Роман Єделєв, юрист-міжнародник

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Денис Попович, військовий аналітик

Владислав Михайленко, адвокат

Ябчанка, командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі"

Андрій Демченко, речник ДПСУ

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у грудні в українців знизяться зарплати у зв'язку з підвищенням військового збору.