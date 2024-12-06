Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE arrow
День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

06 грудня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Тим часом на засіданні ОБСЄ бойкотували виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться 6 грудня о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 6 грудня

У Д ень Збройних сил України ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять зміни в українському війську. Також у центрі уваги будуть нові права податківців, які зможуть отримати доступ до рахунків українців. Тим часом російський міністр закоронних справ Сергай Лавров виступав на засіданні ОБСЄ. 

Гості ефіру:

  • Віталій Марків, офіцер бригади "Буревій", НГУ
  • Олександр Федієнко, нардеп від фракції "Слуга народу"
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник
  • Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Денис Попович, військовий аналітик
  • Владислав Михайленко, адвокат
  • Ябчанка, командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі"
  • Андрій Демченко, речник ДПСУ

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у грудні в українців знизяться зарплати у зв'язку з підвищенням військового збору.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:38 Партизани пошкодили магістраль, якою везли зброю в Курськ

08:33 Черги на кордоні з Україною — яка ситуація на КПП

08:30 Перевірка документів працівниками ТЦК — на що звернути увагу

08:29 У Києві неповнолітній співав "Я русский" — яке рішення суду

08:17 Сирський подякував військовим за героїзм та привітав із Днем ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:16 Біля Кримського мосту скупчилися морські дрони

08:07 Стало відомо, чи підвищуватимуть ціни на метро у Києві

08:04 "Шахеди" стали гіршими за якістю, але кількість б'є рекорди

08:02 На Львівщині судили водія ТЦК, який застосував силу щодо чоловіка

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

08:38 Партизани пошкодили магістраль, якою везли зброю в Курськ

08:33 Черги на кордоні з Україною — яка ситуація на КПП

08:30 Перевірка документів працівниками ТЦК — на що звернути увагу

08:29 У Києві неповнолітній співав "Я русский" — яке рішення суду

08:17 Сирський подякував військовим за героїзм та привітав із Днем ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:16 Біля Кримського мосту скупчилися морські дрони

08:07 Стало відомо, чи підвищуватимуть ціни на метро у Києві

08:04 "Шахеди" стали гіршими за якістю, але кількість б'є рекорди

08:02 На Львівщині судили водія ТЦК, який застосував силу щодо чоловіка

08:00 Допомога від Карітас — кому виплатять по 10,8 тис. грн

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини