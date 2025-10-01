Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE arrow
День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Text

18:07 ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

Text

08:00 День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2025
Text

17:50 Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2025
Text

17:45 В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Text

10:34 Зеленский и Туск огласят совместное заявление — прямой эфир

Text

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Text

18:07 ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

Text

08:00 День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2025
Text

17:50 Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 1 октября, в эфире будут говорить о ситуации на фронте и границе, осеннем призыве в России и попытках оккупантов скрыть масштабы потерь. Главной темой станет День защитников и защитниц Украины, который уже традиционно отмечают 1 октября.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 1 октября

Ведущие и эксперты будут обсуждать запрос ВСУ на боеприпасы, возможность передачи Украине ракет Tomahawk и роль дронов в современной войне. Будет затронут вопрос массовых атак "Шахедов" и разработки украинских антидронових систем.

Кроме того, в фокусе будут новые программы помощи от ЕС и США для производства дронов, дискуссии о европейской системе ПВО, а также вопрос выезда подразделений ВСУ за границу. Эксперты проанализируют позиции Орбана, Трампа, Келлога и роль НАТО в сдерживании России.

В эфире также будут говорить о мобилизации и работе ТЦК: новой системе мотивации для военных, вызовах рекрутинга, скандалах вокруг отсрочек и манипуляциях вокруг историй о призыве. Отдельный блок посвящен ситуации на Сумщине и разоблачению случаев, когда российские командиры ликвидировали своих солдат. Завершит эфир обзор ситуации в оккупированном Мариуполе и Донецке, а также угрозы вокруг Запорожской АЭС.

Приглашенные гости:

  • Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины
  • Евгений Терехов ("Титановый Джексон") — командир подразделения БпЛА "Мамкина Черешня", 58-я мотопехотная бригада
  • Ирина Фриз — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  • Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина"
  • Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"
  • Игорь Швайка — заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан
  • Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд)
  • Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС уже неделю в аварийной ситуации.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал российского председателя Совбеза Дмитрия Медведева дураком и пригрозил своим генералам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

01:53 Кабмин принял важные решения для ВСУ — что именно изменилось

01:36 Помогал избежать мобилизации — на Одесчине судили военного

01:30 Вениславский о количестве мобилизованных — сколько идут в ВСУ

01:03 Жительница Херсона участвовала в "референдуме" — какой приговор

00:33 На Запорожье судили коллаборанта — какой приговор суда получил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 ТЦК в оккупации — как доказать исключение из учета

1 октября

23:59 Трагедия на Одесчине — комиссия расследует обстоятельства потопа

23:55 Звезда Кристал Пэлес назвал лидеров киевского Динамо

23:40 ВСУ разбили Добропольское выступление, есть продвижение — Сырский

23:34 В Киеве и области можно слышать работу ПВО — какая ситуация

01:53 Кабмин принял важные решения для ВСУ — что именно изменилось

01:36 Помогал избежать мобилизации — на Одесчине судили военного

01:30 Вениславский о количестве мобилизованных — сколько идут в ВСУ

01:03 Жительница Херсона участвовала в "референдуме" — какой приговор

00:33 На Запорожье судили коллаборанта — какой приговор суда получил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 ТЦК в оккупации — как доказать исключение из учета

1 октября

23:59 Трагедия на Одесчине — комиссия расследует обстоятельства потопа

23:55 Звезда Кристал Пэлес назвал лидеров киевского Динамо

23:40 ВСУ разбили Добропольское выступление, есть продвижение — Сырский

23:34 В Киеве и области можно слышать работу ПВО — какая ситуация

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

25 сентября

19:47 Состояние Черного моря сегодня — есть ли опасность для одесситов

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

23 сентября

19:46 Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

22 сентября

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

19 сентября

18:43 Выезд парней возрастом 18-22 лет — как к этому относятся одесситы

Text

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Text

18:07 ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

Text

08:00 День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

30 сентября
Text

17:50 Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

1 октября 2025 г. 19:00
ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

1 октября 2025 г. 18:07
В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

1 октября 2025 г. 13:18
Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

30 сентября 2025 г. 17:50
Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

30 сентября 2025 г. 13:03
Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2025 г. 8:00
В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

29 сентября 2025 г. 17:45
Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

29 сентября 2025 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации