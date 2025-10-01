День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 1 октября, в эфире будут говорить о ситуации на фронте и границе, осеннем призыве в России и попытках оккупантов скрыть масштабы потерь. Главной темой станет День защитников и защитниц Украины, который уже традиционно отмечают 1 октября.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 1 октября

Ведущие и эксперты будут обсуждать запрос ВСУ на боеприпасы, возможность передачи Украине ракет Tomahawk и роль дронов в современной войне. Будет затронут вопрос массовых атак "Шахедов" и разработки украинских антидронових систем.

Кроме того, в фокусе будут новые программы помощи от ЕС и США для производства дронов, дискуссии о европейской системе ПВО, а также вопрос выезда подразделений ВСУ за границу. Эксперты проанализируют позиции Орбана, Трампа, Келлога и роль НАТО в сдерживании России.

В эфире также будут говорить о мобилизации и работе ТЦК: новой системе мотивации для военных, вызовах рекрутинга, скандалах вокруг отсрочек и манипуляциях вокруг историй о призыве. Отдельный блок посвящен ситуации на Сумщине и разоблачению случаев, когда российские командиры ликвидировали своих солдат. Завершит эфир обзор ситуации в оккупированном Мариуполе и Донецке, а также угрозы вокруг Запорожской АЭС.

Приглашенные гости:

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины

Евгений Терехов ("Титановый Джексон") — командир подразделения БпЛА "Мамкина Черешня", 58-я мотопехотная бригада

Ирина Фриз — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина"

Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"

Игорь Швайка — заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан

Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд)

Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС уже неделю в аварийной ситуации.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал российского председателя Совбеза Дмитрия Медведева дураком и пригрозил своим генералам.