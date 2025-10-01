День захисників і захисниць України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, в ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті та прикордонні, осінній призов у Росії та спроби окупантів приховати масштаби втрат. Найголовнішою темою стане День захисників та захисниць України, який уже традиційно відзначають 1 жовтня.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE,який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 1 жовтня

Ведучі та експерти обговорюватимуть запит ЗСУ на боєприпаси, можливість передачі Україні ракет Tomahawk і роль дронів у сучасній війні. Буде порушено питання масових атак "Шахедів" та розробки українських антидронових систем.

Окрім того, у фокусі будуть нові програми допомоги від ЄС і США для виробництва дронів, дискусії про європейську систему ППО, а також питання виїзду підрозділів ЗСУ за кордон. Експерти проаналізують позиції Орбана, Трампа, Келлога та роль НАТО у стримуванні Росії.

В ефірі також говоритимуть про мобілізацію та роботу ТЦК: нову систему мотивації для військових, виклики рекрутингу, скандали навколо відстрочок і маніпуляції довкола історій про призов. Окремий блок присвячений ситуації на Сумщині та викриттю випадків, коли російські командири ліквідовували своїх солдатів. Завершить ефір огляд ситуації в окупованому Маріуполі та Донецьку, а також загрози довкола Запорізької АЕС.

Запрошені гості:

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України

Євген Тєрєхов ("Титановий Джексон") — командир підрозділу БпЛА "Мамкина Черешня", 58-а мотопіхотна бригада

Ірина Фріз — народний депутат України, "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина"

Олесь Маляревич — заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес"

Ігор Швайка — заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан

Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін)

Петро Андрющенко — керівник Центру вивчення окупації України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС вже тиждень в аварійній ситуації.

Тим часом президент США Дональд Трамп назвав російського голову Радбезу Дмитра Медведєва дурнем та пригрозив своїм генералам.