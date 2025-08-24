Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow День Независимости Украины — поздравление Зеленского arrow
День Независимости Украины — поздравление Зеленского

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

24 августа 2025 г. 9:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Text

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2025
Text

Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Text

Трамп вышел с важным обращением — трансляция

Text

США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

Text

Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

21 августа 2025
Text

Трамп намекнул на наступление Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

Text

Защита неба и альтернатива НАТО для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

09:01 День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Text

08:00 День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2025
Text

21:00 Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Text

19:19 Трамп вышел с важным обращением — трансляция

Text

18:05 США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-годовщину провозглашения независимости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что несмотря на беду, которую Россия принесла на нашу землю, Украина выстояла.

Видеопоздравление главы государства можно посмотреть по ссылке.

Поздравление Зеленского с Днем Независимости Украины

Сегодня, 24 августа, украинцы празднуют 34-ю годовщину Независимости своего государства. Этот праздник напоминает об историческом выборе 1991 года, когда народ Украины провозгласил собственную государственность, а также о мужестве и несокрушимости поколений, которые отстаивают свободу и право жить в свободной стране.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости и отметил стойкость украинского народа. Глава государства записал видеопоздравление на Майдане Независимости.

Президент Зеленский отметил, что Украина сможет достичь мира на всей своей земле.

"Украина верит, что сможет этого достичь — достичь мира, мира на всей своей земле. Украина на это способна. Потому что Украина имеет характер и каменную выдержку", — подчеркнул глава государства в поздравлении с Днем Независимости.

Также президент вспомнил о героях, которые погибли, защищая свободу и независимость Украины.

Ранее мы писали о том, как Украина в течение 34 лет независимости боролась за свою независимость и менялась.

Также мы сообщали, что ко Дню Независимости государство предоставит определенным категориям граждан ежегодную денежную помощь.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:50 Одесситы с флагами устроили громкий автопробег — фото

11:39 Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости

11:27 Украина получит системы Patriot от Норвегии и Германии

11:07 Скандал с женщинами и работниками ТЦК в Одессе — комментарий

11:03 Карпаты удивили первым снегом в августе — фото и видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:54 Россияне атаковали Днепропетровщину— есть погибшая и разрушения

10:48 Белодед рассказала, почему не выступает в дзюдо и когда вернется

10:43 Расходы и штрафы — что стоит учитывать наследникам в 2025 году

10:39 Трамп поздравил с Днем Независимости — Зеленский показал письмо

10:35 В Одессе развернули гигантский флаг Украины — фоторепортаж

11:50 Одесситы с флагами устроили громкий автопробег — фото

11:39 Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости

11:27 Украина получит системы Patriot от Норвегии и Германии

11:07 Скандал с женщинами и работниками ТЦК в Одессе — комментарий

11:03 Карпаты удивили первым снегом в августе — фото и видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:54 Россияне атаковали Днепропетровщину— есть погибшая и разрушения

10:48 Белодед рассказала, почему не выступает в дзюдо и когда вернется

10:43 Расходы и штрафы — что стоит учитывать наследникам в 2025 году

10:39 Трамп поздравил с Днем Независимости — Зеленский показал письмо

10:35 В Одессе развернули гигантский флаг Украины — фоторепортаж

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

06:47 Свобода, культура и победа — независимость глазами одесситов

05:12 Олег Филимонов — независимость держит Украину во время войны

23 августа

06:33 День флага — что одесситы знают о государственном символе Украины

22 августа

21:33 Реформа ЖКХ — с чем столкнутся украинцы и какими будут тарифы

21 августа

19:47 Сколько стоит собрать ребенка в школу — цены на 7 км в Одессе

20 августа

22:33 Овощи, фрукты и мясо — какие цены на Новом базаре в августе

19 августа

22:33 План действий Кабмина на 2025-2026 годы — амбиции, риски и вызовы

06:33 Отдых в Сергеевке в Одесской области август 2025 — цены и условия

18 августа

18:43 Есть ли надежда на мир — одесситы о встрече Зеленского с Трампом

Text

09:01 День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Text

08:00 День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа
Text

21:00 Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Text

19:19 Трамп вышел с важным обращением — трансляция

Text

18:05 США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025 г. 8:00
Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

22 августа 2025 г. 21:00
Трамп вышел с важным обращением — трансляция

Трамп вышел с важным обращением — трансляция

22 августа 2025 г. 19:19
США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

22 августа 2025 г. 18:05
Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

22 августа 2025 г. 13:12
Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2025 г. 8:00
Трамп намекнул на наступление Украины — эфир Вечір.LIVE

Трамп намекнул на наступление Украины — эфир Вечір.LIVE

21 августа 2025 г. 18:02
У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

21 августа 2025 г. 13:07

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации