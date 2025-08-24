День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-годовщину провозглашения независимости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что несмотря на беду, которую Россия принесла на нашу землю, Украина выстояла.

Видеопоздравление главы государства можно посмотреть по ссылке.

Поздравление Зеленского с Днем Независимости Украины

Сегодня, 24 августа, украинцы празднуют 34-ю годовщину Независимости своего государства. Этот праздник напоминает об историческом выборе 1991 года, когда народ Украины провозгласил собственную государственность, а также о мужестве и несокрушимости поколений, которые отстаивают свободу и право жить в свободной стране.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости и отметил стойкость украинского народа. Глава государства записал видеопоздравление на Майдане Независимости.

Президент Зеленский отметил, что Украина сможет достичь мира на всей своей земле.

"Украина верит, что сможет этого достичь — достичь мира, мира на всей своей земле. Украина на это способна. Потому что Украина имеет характер и каменную выдержку", — подчеркнул глава государства в поздравлении с Днем Независимости.

Также президент вспомнил о героях, которые погибли, защищая свободу и независимость Украины.

