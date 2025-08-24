Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow День Незалежності України — привітання Зеленського arrow
День Незалежності України — привітання Зеленського

День Незалежності України — привітання Зеленського

24 серпня 2025 р. 09:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025
Text

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025
Text

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Text

09:01 День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

08:00 День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025
Text

21:00 Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

19:19 Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

18:05 США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-річницю проголошення незалежності. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом та наголосив, що попри лихо, яке Росія принесла на нашу землю, Україна вистояла.

Відеопривітання глави держави можна переглянути за посиланням.

Привітання Зеленського з Днем Незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, українці святкують 34-ту річницю Незалежності своєї держави. Це свято нагадує про історичний вибір 1991 року, коли народ України проголосив власну державність, а також про мужність і незламність поколінь, які відстоюють свободу й право жити у вільній країні. 

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Незалежності та наголосив на стійкості українського народу. Глава держави записав відеопривітання на Майдані Незалежності.

Президент Зеленський зазначив, що Україна зможе досягти миру на всій своїй землі.

"Україна вірить, що зможе цього досягти — досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна. Бо Україна має характер та кам'яну витримку", — наголосив глава держави у привітанні з Днем Незалежності.

Також президент загадав про героїв, які загинули, захищаючи свободу та незалежність України.

Раніше ми писали про те, як Україна протягом 34 років незалежності виборювала свою незалежність та змінювалась.

Також ми повідомляли, що до Дня Незалежності держава надасть певним категоріям громадян щорічну грошову допомогу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:03 У День Незалежності до України вперше приїхав прем’єр Канади

Text

09:01 День Незалежності України — привітання Зеленського

08:58 День Незалежності України — цікаві факти про подію

08:55 Сирський звернувся до українців у День Незалежності — що сказав

08:45 Субсидії в Україні — як обчислюють доходи подружжя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:44 Легендарний фестиваль — що артисти згадали про "Таврійські ігри"

08:28 Куди піти на День Незалежності в Києві — цікаві святкові заходи

08:12 Під час зйомок "Емілі в Парижі" сталася трагедія

08:10 Ці помилки коштують грошей — що не варто робити ФОП у 2025 році

08:06 Пентагон з весни заблокував Україні право на використання ATACMS

09:03 У День Незалежності до України вперше приїхав прем’єр Канади

08:58 День Незалежності України — цікаві факти про подію

08:55 Сирський звернувся до українців у День Незалежності — що сказав

08:45 Субсидії в Україні — як обчислюють доходи подружжя

08:44 Легендарний фестиваль — що артисти згадали про "Таврійські ігри"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:28 Куди піти на День Незалежності в Києві — цікаві святкові заходи

08:12 Під час зйомок "Емілі в Парижі" сталася трагедія

08:10 Ці помилки коштують грошей — що не варто робити ФОП у 2025 році

08:06 Пентагон з весни заблокував Україні право на використання ATACMS

07:41 У Києві бюджетні кошти пішли на ремонт чужої нерухомості

06:47 Свобода, культура та перемога — незалежність очима одеситів

05:12 Олег Філімонов — незалежність тримає Україну під час війни

23 серпня

06:33 День прапора — що одесити знають про державний символ України

22 серпня

21:33 Реформа ЖКГ — з чим зіткнуться українці та якими будуть тарифи

21 серпня

19:47 Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

20 серпня

22:33 Овочі, фрукти та м’ясо — які ціни на Новому базарі у серпні

19 серпня

22:33 План дій Кабміну на 2025-2026 роки — амбіції, ризики та виклики

06:33 Відпочинок у Сергіївці на Одещині серпень 2025 — ціни та умови

18 серпня

18:43 Чи є надія на мир — одесити про зустріч Зеленського із Трампом

15 серпня

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

Text

09:01 День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

08:00 День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня
Text

21:00 Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

19:19 Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

18:05 США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025 р. 08:00
Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

22 серпня 2025 р. 21:00
Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

22 серпня 2025 р. 19:19
США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

22 серпня 2025 р. 18:05
Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

22 серпня 2025 р. 13:12
Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025 р. 08:00
Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

21 серпня 2025 р. 18:02
У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

21 серпня 2025 р. 13:07

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації