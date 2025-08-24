День Незалежності України — привітання Зеленського

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-річницю проголошення незалежності. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом та наголосив, що попри лихо, яке Росія принесла на нашу землю, Україна вистояла.

Відеопривітання глави держави можна переглянути за посиланням.

Привітання Зеленського з Днем Незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, українці святкують 34-ту річницю Незалежності своєї держави. Це свято нагадує про історичний вибір 1991 року, коли народ України проголосив власну державність, а також про мужність і незламність поколінь, які відстоюють свободу й право жити у вільній країні.

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Незалежності та наголосив на стійкості українського народу. Глава держави записав відеопривітання на Майдані Незалежності.

Президент Зеленський зазначив, що Україна зможе досягти миру на всій своїй землі.

"Україна вірить, що зможе цього досягти — досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна. Бо Україна має характер та кам'яну витримку", — наголосив глава держави у привітанні з Днем Незалежності.

Також президент загадав про героїв, які загинули, захищаючи свободу та незалежність України.

Раніше ми писали про те, як Україна протягом 34 років незалежності виборювала свою незалежність та змінювалась.

Також ми повідомляли, що до Дня Незалежності держава надасть певним категоріям громадян щорічну грошову допомогу.