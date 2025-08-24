День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-годовщину провозглашения независимости. Сегодняшний праздник имеет особое значение для государства — так же как и сотни лет назад, украинцы продолжают бороться за свою независимость с оружием в руках.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в воскресенье, 24 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат 1-5-го созывов, председатель Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах Александр Мороз;

певица, композитор, автор песен Елена Тополя;

спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Артем Болюх;

народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;

хореограф-постановщик, победительница проекта "Танцы со звездами", ментор по телесным практикам для женщин Илона Гвоздева;

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах Ростислав Карандеев;

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины в 2001-2002 гг Анатолий Кинах;

певица, волонтер, основательница МА "Территория А" Анжелика Рудницкая;

украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины Остап Ступка.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Провозглашение Независимости — как все происходило;

Что привело к независимости Украины;

Мы не подарим свою землю оккупантам, — Зеленский на торжественном мероприятии ко Дню Государственного флага;

Зеленский готов обсудить вопрос территорий по формату нынешней линии фронта, и только на встрече с Путиным, — МИД;

Кэллог прибывает в Киев;

В Раде хотят вернуть трансляции;

Украина на мировой культурной арене;

Как мир воспринимал украинское творчество тогда и сейчас;

Может ли музыка привлечь внимание к стране;

Ситуация на границе;

Сложности выезда за границу артистов;

Правительство, БЭБ и бизнес объединяют усилия для укрепления экономики Украины, — Свириденко;

Теневая экономика. Госбюджет теряет 5 миллиардов в год из-за теневого рынка е-сигарет и схем "самозамеса", — Гетманцев;

Роль певцов в поддержании морального духа военных;

Популяризация украинского кино в мире.

Освещение войны для мира (20 дней в Мариуполе, Берлинале, Лента времени, 2000 метров до Авдеевки, Черкассы, Киборги, Невидимые жертвы);

С какими проблемами сталкивались артисты тогда и сейчас.

