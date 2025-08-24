День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-годовщину провозглашения независимости. Сегодняшний праздник имеет особое значение для государства — так же как и сотни лет назад, украинцы продолжают бороться за свою независимость с оружием в руках.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в воскресенье, 24 августа.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- народный депутат 1-5-го созывов, председатель Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах Александр Мороз;
- певица, композитор, автор песен Елена Тополя;
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Артем Болюх;
- народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;
- хореограф-постановщик, победительница проекта "Танцы со звездами", ментор по телесным практикам для женщин Илона Гвоздева;
- Глава Министерства культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах Ростислав Карандеев;
- Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины в 2001-2002 гг Анатолий Кинах;
- певица, волонтер, основательница МА "Территория А" Анжелика Рудницкая;
- украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины Остап Ступка.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Провозглашение Независимости — как все происходило;
- Что привело к независимости Украины;
- Мы не подарим свою землю оккупантам, — Зеленский на торжественном мероприятии ко Дню Государственного флага;
- Зеленский готов обсудить вопрос территорий по формату нынешней линии фронта, и только на встрече с Путиным, — МИД;
- Кэллог прибывает в Киев;
- В Раде хотят вернуть трансляции;
- Украина на мировой культурной арене;
- Как мир воспринимал украинское творчество тогда и сейчас;
- Может ли музыка привлечь внимание к стране;
- Ситуация на границе;
- Сложности выезда за границу артистов;
- Правительство, БЭБ и бизнес объединяют усилия для укрепления экономики Украины, — Свириденко;
- Теневая экономика. Госбюджет теряет 5 миллиардов в год из-за теневого рынка е-сигарет и схем "самозамеса", — Гетманцев;
- Роль певцов в поддержании морального духа военных;
- Популяризация украинского кино в мире.
- Освещение войны для мира (20 дней в Мариуполе, Берлинале, Лента времени, 2000 метров до Авдеевки, Черкассы, Киборги, Невидимые жертвы);
- С какими проблемами сталкивались артисты тогда и сейчас.
Ранее мы рассказывали, как Украина на протяжении 34 лет независимости менялась и боролась.
Также мы назвали ТОП-3 города, где можно отпраздновать День Независимости.