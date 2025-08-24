День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-річницю проголошення незалежності. Сьогоднішнє свято має особливе значення для держави — так само як і сотні років тому, українці продовжують виборювати свою незалежність зі зброєю в руках.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у неділю, 24 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат 1-5-го скликань, голова Верховної Ради України у 1994-1998 та 2006-2007 роках Олександр Мороз;

співачка, композиторка, авторка пісень Олена Тополя;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Артем Болюх;

народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;

хореограф-постановник, переможниця проєкту "Танці з зірками", ментор з тілесних практик для жінок Ілона Гвоздьова;

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики України у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв;

Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р Анатолій Кінах;

співачка, волонтерка, засновниця МА "Територія А" Анжеліка Рудницька;

український актор театру та кіно, телеведучий, народний артист України Остап Ступка.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Проголошення Незалежності — як то все відбувалося;

Що призвело до незалежності України;

Ми не подаруємо свою землю окупантам, — Зеленський на урочистому заході до Дня Державного прапора;

Зеленський готовий обговорити питання територій за форматом нинішньої лінії фронту, і лише на зустрічі з Путіним, — МЗС;

Келлог прибуває в Київ;

У Раді хочуть повернути трансляції;

Україна на світовій культурній арені;

Як світ сприймав українську творчість тоді й зараз;

Чи може музика привернути увагу до країни;

Ситуація на прикордонні;

Складнощі виїзду за кордон артистів;

Уряд, БЕБ та бізнес об'єднують зусилля для зміцнення економіки України, — Свириденко;

Тіньова економіка. Держбюджет втрачає 5 мільярдів на рік через тіньовий ринок е-сигарет та схеми "самозамісів", — Гетманцев;

Роль співаків у підтримці морального духу військових;

Популяризація українського кіно у світі.

Висвітлення війни для світу (20 днів у Маріуполі, Берлінале, Стрічка часу, 2000 метрів до Авдіївки, Черкаси, Кіборги, Невидимі жертви);

З якими проблемами стикалися артисти тоді й зараз.

Раніше ми розповідали, як Україна протягом 34 років незалежності змінювалась і боролась.

Також ми назвали ТОП-3 міста, де можна відсвяткувати День Незалежності.