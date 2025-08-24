Відео
День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE
День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025 р. 08:00

День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025
Text

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025
Text

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Text

09:01 День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

08:00 День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025
Text

21:00 Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

19:19 Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

18:05 США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-річницю проголошення незалежності. Сьогоднішнє свято має особливе значення для держави — так само як і сотні років тому, українці продовжують виборювати свою незалежність зі зброєю в руках.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у неділю, 24 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат 1-5-го скликань, голова Верховної Ради України у 1994-1998 та 2006-2007 роках Олександр Мороз;
  • співачка, композиторка, авторка пісень Олена Тополя;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Артем Болюх;
  • народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;
  • хореограф-постановник, переможниця проєкту "Танці з зірками", ментор з тілесних практик для жінок Ілона Гвоздьова;
  • Очільник Міністерства культури та інформаційної політики України у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв;
  • Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р Анатолій Кінах;
  • співачка, волонтерка, засновниця МА "Територія А" Анжеліка Рудницька;
  • український актор театру та кіно, телеведучий, народний артист України Остап Ступка.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Проголошення Незалежності — як то все відбувалося;
  • Що призвело до незалежності України;
  • Ми не подаруємо свою землю окупантам, — Зеленський на урочистому заході до Дня Державного прапора;
  • Зеленський готовий обговорити питання територій за форматом нинішньої лінії фронту, і лише на зустрічі з Путіним, — МЗС;
  • Келлог прибуває в Київ;
  • У Раді хочуть повернути трансляції;
  • Україна на світовій культурній арені;
  • Як світ сприймав українську творчість тоді й зараз;
  • Чи може музика привернути увагу до країни;
  • Ситуація на прикордонні;
  • Складнощі виїзду за кордон артистів;
  • Уряд, БЕБ та бізнес об'єднують зусилля для зміцнення економіки України, — Свириденко;
  • Тіньова економіка. Держбюджет втрачає 5 мільярдів на рік через тіньовий ринок е-сигарет та схеми "самозамісів", — Гетманцев;
  • Роль співаків у підтримці морального духу військових;
  • Популяризація українського кіно у світі.
  • Висвітлення війни для світу (20 днів у Маріуполі, Берлінале, Стрічка часу, 2000 метрів до Авдіївки, Черкаси, Кіборги, Невидимі жертви);
  • З якими проблемами стикалися артисти тоді й зараз.

Раніше ми розповідали, як Україна протягом 34 років незалежності змінювалась і боролась.

Також ми назвали ТОП-3 міста, де можна відсвяткувати День Незалежності.

