День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-річницю проголошення незалежності. Сьогоднішнє свято має особливе значення для держави — так само як і сотні років тому, українці продовжують виборювати свою незалежність зі зброєю в руках.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у неділю, 24 серпня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- народний депутат 1-5-го скликань, голова Верховної Ради України у 1994-1998 та 2006-2007 роках Олександр Мороз;
- співачка, композиторка, авторка пісень Олена Тополя;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Артем Болюх;
- народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;
- хореограф-постановник, переможниця проєкту "Танці з зірками", ментор з тілесних практик для жінок Ілона Гвоздьова;
- Очільник Міністерства культури та інформаційної політики України у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв;
- Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р Анатолій Кінах;
- співачка, волонтерка, засновниця МА "Територія А" Анжеліка Рудницька;
- український актор театру та кіно, телеведучий, народний артист України Остап Ступка.
Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Проголошення Незалежності — як то все відбувалося;
- Що призвело до незалежності України;
- Ми не подаруємо свою землю окупантам, — Зеленський на урочистому заході до Дня Державного прапора;
- Зеленський готовий обговорити питання територій за форматом нинішньої лінії фронту, і лише на зустрічі з Путіним, — МЗС;
- Келлог прибуває в Київ;
- У Раді хочуть повернути трансляції;
- Україна на світовій культурній арені;
- Як світ сприймав українську творчість тоді й зараз;
- Чи може музика привернути увагу до країни;
- Ситуація на прикордонні;
- Складнощі виїзду за кордон артистів;
- Уряд, БЕБ та бізнес об'єднують зусилля для зміцнення економіки України, — Свириденко;
- Тіньова економіка. Держбюджет втрачає 5 мільярдів на рік через тіньовий ринок е-сигарет та схеми "самозамісів", — Гетманцев;
- Роль співаків у підтримці морального духу військових;
- Популяризація українського кіно у світі.
- Висвітлення війни для світу (20 днів у Маріуполі, Берлінале, Стрічка часу, 2000 метрів до Авдіївки, Черкаси, Кіборги, Невидимі жертви);
- З якими проблемами стикалися артисти тоді й зараз.
