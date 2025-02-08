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Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

8 февраля 2025 г. 23:01

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23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

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17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

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Провести выборы в Украине во время военного положения не могут по нескольким причинам. Среди них и то, что все военные имеют право баллотироваться, а командиры обязаны отпустить их в таком случае.

Об этом сообщила бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 7 февраля.

Могут ли военные баллотироваться на выборах

По словам Маляр, во время выборов баллотироваться могут все военные, которые захотят этого. Это предусматривает законодательство Украины.

"Согласно закону, военный тоже имеет право баллотироваться. Командир, согласно этому закону, обязан во время предвыборной компании его отпустить, чтобы провести агитационную кампанию так, как все", — рассказала Маляр.

По ее словам, это может создать серьезные проблемы для армии. Ограничить военных тоже не могут. Поэтому, как считает Маляр, пока в Украине действует военное положение — выборов быть не может.

"Если они (Военные. — Ред.) все начнут баллотироваться, то что же будет на фронте? И что делать командиру?", — заявила Маляр.

Напомним, на днях ЦИК возобновила доступ к информации о выборах на своем сайте. Заместитель председателя центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик прокомментировал это.

О выборах высказался представитель президента США по вопросам Украины Кит Келло. По его словам, во время войны Украина имеет полное право не проводить выборы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

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12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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