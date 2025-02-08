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Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

08 лютого 2025 р. 23:01

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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

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13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

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Провести вибори в Україні під час воєнного стану не можуть з кількох причин. Серед них і те, що усі військові мають право балотуватися, а командири зобов'язані відпустити їх в такому випадку.

Про це повідомила колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 7 лютого. 

Чи можуть військові балотуватися на виборах

За словами Маляр, під час виборів балотуватися можуть всі військові, які захочуть цього. Це передбачає законодавство України.

"Відповідно до закону, військовий теж має право балотуватися. Командир, відповідно до цього закону, зобов'язаний під час передвиборчої компанії його відпустити, щоб провести агітаційну кампанію так, як всі", — розповіла Маляр.

За її словами, це може створити серйозні проблеми для армії. Обмежити військових теж не можуть. Тож, як вважає Маляр, поки в Україні діє воєнний стан — виборів бути не може.

"Якщо вони (військові. — Ред.) всі почнуть балотуватися, то що ж буде на фронті? І що робити командиру?" — заявила Маляр.

Нагадаємо, днями ЦВК відновила доступ до інформації про вибори на своєму сайті. Заступник голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик прокоментував це.

Про вибори висловився представник президента США з питань України Кіт Келлог. За його словами, під час війни Україна має повне право не проводити вибори.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:56 Графіки світла на завтра в Одесі — кого торкнуться відключення

20:40 В Україну повертаються відключення світла — кого це стосується

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