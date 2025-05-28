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Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

28 мая 2025 г. 8:00

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Стало известно, где могут встретиться президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин для переговоров. Вероятнее всего встреча состоится в Женеве.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 28 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Политолог Игорь Рейтерович;
  • Политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • Директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
  • Политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • Народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • Политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Зеленский в среду посетит Германию — СМИ;
  • Встреча Зеленского, Путина и Трампа может состояться в Женеве, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог;
  • Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ соответствующего меморандума, — Келлог;
  • Глава МИД РФ Лавров согласился на предложение Турции принять в Стамбуле новый раунд переговоров между Москвой и Киевом, — росСМИ;
  • Трамп "серьезно рассматривает" отмену всех ограничений времен Байдена на использование оружия Украиной, — Kyiv Post;
  • В США намекнули на новые рычаги влияния на Россию после заявлений Трампа по Путину;
  • За апрель 2025 года государственный долг увеличился на 5%, достигнув 180 млрд. долл;
  • ЕС и Украина готовятся к переговорам о новом торговом соглашении, — польский министр;
  • Украина получит 50 млн евро от Совета Европы на жилье для переселенцев;
  • Россия получит от экспорта в ЕС больше, чем Евросоюз тратит на помощь Украине — Bild;
  • РФ планирует подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме несмотря на риски;
  • Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на импорт из ЕС;
  • Министры по совместительству: "Слуги народа" хотят разрешить депутатам занимать должности в Кабмине;
  • В Украине могут сократить количество народных депутатов;
  • Потери Украины и РФ погибшими и ранеными от войны достигли 1,2 миллиона человек, заявил спецпредставитель президента США Келлог.

Напомним, что спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что Штаты уже получила от Украины условия для мирного соглашения и теперь ждут этого от России.

Кроме того, Трамп сделал резкое заявление в адрес Путина, подчеркнув свою ключевую роль в сдерживании катастрофических последствий для России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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