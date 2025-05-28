Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

Стало известно, где могут встретиться президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин для переговоров. Вероятнее всего встреча состоится в Женеве.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 28 мая.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Политолог Игорь Рейтерович;
- Политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
- Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- Директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
- Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
- Политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
- Народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- Политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Зеленский в среду посетит Германию — СМИ;
- Встреча Зеленского, Путина и Трампа может состояться в Женеве, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог;
- Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ соответствующего меморандума, — Келлог;
- Глава МИД РФ Лавров согласился на предложение Турции принять в Стамбуле новый раунд переговоров между Москвой и Киевом, — росСМИ;
- Трамп "серьезно рассматривает" отмену всех ограничений времен Байдена на использование оружия Украиной, — Kyiv Post;
- В США намекнули на новые рычаги влияния на Россию после заявлений Трампа по Путину;
- За апрель 2025 года государственный долг увеличился на 5%, достигнув 180 млрд. долл;
- ЕС и Украина готовятся к переговорам о новом торговом соглашении, — польский министр;
- Украина получит 50 млн евро от Совета Европы на жилье для переселенцев;
- Россия получит от экспорта в ЕС больше, чем Евросоюз тратит на помощь Украине — Bild;
- РФ планирует подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме несмотря на риски;
- Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на импорт из ЕС;
- Министры по совместительству: "Слуги народа" хотят разрешить депутатам занимать должности в Кабмине;
- В Украине могут сократить количество народных депутатов;
- Потери Украины и РФ погибшими и ранеными от войны достигли 1,2 миллиона человек, заявил спецпредставитель президента США Келлог.
Напомним, что спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что Штаты уже получила от Украины условия для мирного соглашения и теперь ждут этого от России.
Кроме того, Трамп сделал резкое заявление в адрес Путина, подчеркнув свою ключевую роль в сдерживании катастрофических последствий для России.