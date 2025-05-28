Де можуть зустрітися Зеленський та Путін — ефір Ранок.LIVE

Стало відомо, де можуть зустрітися президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Путін для переговорів. Найімовірніше зустріч відбудеться у Женеві.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 28 травня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Політолог Ігор Рейтерович;
- Політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
- Голова Комітету економістів України Андрій Новак;
- Директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
- Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;
- Політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
- Народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- Політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Зеленський у середу відвідає Німеччину – ЗМІ;
- Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа може відбутися у Женеві, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог;
- Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ відповідного меморандуму, — Келлог;
- Очільник МЗС РФ Лавров погодився на пропозицію Туреччини прийняти у Стамбулі новий раунд переговорів між Москвою та Києвом, — росЗМІ;
- Трамп "серйозно розглядає" скасування всіх обмежень часів Байдена на використання зброї Україною, — Kyiv Post;
- У США натякнули на нові важелі впливу на Росію після заяв Трампа щодо Путіна;
- За квітень 2025 року державний борг збільшився на 5%, сягнувши 180 млрд. дол.;
- ЄС та Україна готуються до переговорів про нову торгівельну угоду, — польський міністр;
- Україна отримає 50 млн євро від Ради Європи на житло для переселенців;
- Росія отримає від експорту в ЄС більше, ніж Євросоюз витрачає на допомогу Україні — Bild;
- РФ планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики;
- Трамп відклав запровадження 50-відсоткових мит на імпорт із ЄС;
- Міністри за сумісництвом: "Слуги народу" хочуть дозволити депутатам обіймати посади у Кабміні;
- В Україні можуть скоротити кількість народних депутатів;
- Втрати України та РФ загиблими та пораненими від війни досягли 1,2 мільйона людей, заявив спецпредставник президента США Келлог.
Нагадаємо, що спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що Штати вже отримала від України умови для мирної угоди й тепер чекають цього від Росії.
Крім того, Трамп зробив різку заяву на адресу Путіна, підкресливши свою ключову роль у стримуванні катастрофічних наслідків для Росії.