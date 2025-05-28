Де можуть зустрітися Зеленський та Путін — ефір Ранок.LIVE

Стало відомо, де можуть зустрітися президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Путін для переговорів. Найімовірніше зустріч відбудеться у Женеві.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 28 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Політолог Ігор Рейтерович;

Політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

Голова Комітету економістів України Андрій Новак;

Директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;

Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;

Політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

Народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

Політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Зеленський у середу відвідає Німеччину – ЗМІ;

Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа може відбутися у Женеві, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог;

Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ відповідного меморандуму, — Келлог;

Очільник МЗС РФ Лавров погодився на пропозицію Туреччини прийняти у Стамбулі новий раунд переговорів між Москвою та Києвом, — росЗМІ;

Трамп "серйозно розглядає" скасування всіх обмежень часів Байдена на використання зброї Україною, — Kyiv Post;

У США натякнули на нові важелі впливу на Росію після заяв Трампа щодо Путіна;

За квітень 2025 року державний борг збільшився на 5%, сягнувши 180 млрд. дол.;

ЄС та Україна готуються до переговорів про нову торгівельну угоду, — польський міністр;

Україна отримає 50 млн євро від Ради Європи на житло для переселенців;

Росія отримає від експорту в ЄС більше, ніж Євросоюз витрачає на допомогу Україні — Bild;

РФ планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики;

Трамп відклав запровадження 50-відсоткових мит на імпорт із ЄС;

Міністри за сумісництвом: "Слуги народу" хочуть дозволити депутатам обіймати посади у Кабміні;

В Україні можуть скоротити кількість народних депутатів;

Втрати України та РФ загиблими та пораненими від війни досягли 1,2 мільйона людей, заявив спецпредставник президента США Келлог.

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що Штати вже отримала від України умови для мирної угоди й тепер чекають цього від Росії.

Крім того, Трамп зробив різку заяву на адресу Путіна, підкресливши свою ключову роль у стримуванні катастрофічних наслідків для Росії.