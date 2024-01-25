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Почему упал российский самолет ИЛ-76 и вернет ли Украина всех беженцев домой — утренний эфир

25 января 2024 г. 8:09

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14:39 Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

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14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

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13:18 РФ хочет утилизировать украденные украинские корабли в Крыму — что говорят в ВМС

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12:47 Стоит ли Украине готовиться к болезни "Х" — Ляшко рассказал об угрозе новой пандемии

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08:09 Почему упал российский самолет ИЛ-76 и вернет ли Украина всех беженцев домой — утренний эфир

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Что стало причиной авиатрощи российского самолета ИЛ-76, удастся ли Украине вернуть всех беженцев из-за границы и о чем свидетельствует строительство новой оборонной линии? Эти и другие темы будут обсуждать ведущие Дина Бернацкая, Виталий Прудиус и Александр Саюн вместе с гостями утреннего эфира Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Украина строит новую линию обороны по всем направлениям фронта

Сегодня, 25 января, гостями эфира стали:

  • авиаэксперт Василий Шевченко;
  • политолог Дмитрий Васильев;
  • военно-политический обозреватель Игорь Левченко;
  • политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;
  • председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • политолог, руководитель Департамента избирательных технологий Валерий Гончарук.

Эксперты, в частности, будут обсуждать следующие темы:

  • Падение российского самолета ИЛ-76: что послужило причиной и кто был на борту?
  • Украина строит масштабную линию обороны по всем направлениям: о чем это свидетельствует?
  • Давление на ЕС: удастся ли Украине вернуть всех беженцев из-за границы?
  • В чем проблема телемарафона "Єдині новини" и что необходимо изменить?

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76. Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

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Новость с видео

14:45 Россияне могут выводить в Черное море десятки кораблей, — пресс-секретарь ВМС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

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11:22 Запрет транспортного сообщения с РФ на 50 лет — правильна ли это инициатива

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