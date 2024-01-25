Почему упал российский самолет ИЛ-76 и вернет ли Украина всех беженцев домой — утренний эфир

Что стало причиной авиатрощи российского самолета ИЛ-76, удастся ли Украине вернуть всех беженцев из-за границы и о чем свидетельствует строительство новой оборонной линии? Эти и другие темы будут обсуждать ведущие Дина Бернацкая, Виталий Прудиус и Александр Саюн вместе с гостями утреннего эфира Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Украина строит новую линию обороны по всем направлениям фронта

Сегодня, 25 января, гостями эфира стали:

авиаэксперт Василий Шевченко;

политолог Дмитрий Васильев;

военно-политический обозреватель Игорь Левченко;

политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;

председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

политолог, руководитель Департамента избирательных технологий Валерий Гончарук.

Эксперты, в частности, будут обсуждать следующие темы:

Падение российского самолета ИЛ-76: что послужило причиной и кто был на борту?

Украина строит масштабную линию обороны по всем направлениям: о чем это свидетельствует?

Давление на ЕС: удастся ли Украине вернуть всех беженцев из-за границы?

В чем проблема телемарафона "Єдині новини" и что необходимо изменить?

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76. Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.