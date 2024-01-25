Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

Що стало причиною авіатрощі російського літака ІЛ-76, чи вдасться Україні повернути усіх біженців з-за кордону та про що свідчить будівництво нової лінії оборони? Ці та інші теми обговорюватимуть ведучі Діна Бернацька, Віталій Прудиус та Олександр Саюн разом з гостями ранкового ефіру Новини.LIVE.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Україна будує нову лінію оборони на усіх напрямках фронту
Сьогодні, 25 січня, гостями ефіру стали:
- авіаексперт Василь Шевченко;
- політолог Дмитро Васильєв;
- військово-політичний оглядач Ігор Левченко;
- політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;
- голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 років, генерал армії України Микола Маломуж;
- юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.
Експерти, зокрема, обговорюватимуть такі теми:
- Падіння російського літака ІЛ-76: що стало причиною та хто був на борту?
- Україна будує масштабну лінію оборони на усіх напрямках: про що це свідчить?
- Тиск на ЄС: чи вдасться Україні повернути усіх біженців з-за кордону?
- У чому проблема телемарафону "Єдині новини" та що необхідно змінити?
Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76. Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.