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Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

25 січня 2024 р. 08:09

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Що стало причиною авіатрощі російського літака ІЛ-76, чи вдасться Україні повернути усіх біженців з-за кордону та про що свідчить будівництво нової лінії оборони? Ці та інші теми обговорюватимуть ведучі Діна Бернацька, Віталій Прудиус та Олександр Саюн разом з гостями ранкового ефіру Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Україна будує нову лінію оборони на усіх напрямках фронту

Сьогодні, 25 січня, гостями ефіру стали:

  • авіаексперт Василь Шевченко;
  • політолог Дмитро Васильєв;
  • військово-політичний оглядач Ігор Левченко;
  • політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 років, генерал армії України Микола Маломуж;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.

Експерти, зокрема, обговорюватимуть такі теми:

  • Падіння російського літака ІЛ-76: що стало причиною та хто був на борту?
  • Україна будує масштабну лінію оборони на усіх напрямках: про що це свідчить?
  • Тиск на ЄС: чи вдасться Україні повернути усіх біженців з-за кордону?
  •  У чому проблема телемарафону "Єдині новини" та що необхідно змінити?

Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76. Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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