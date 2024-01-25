Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

Що стало причиною авіатрощі російського літака ІЛ-76, чи вдасться Україні повернути усіх біженців з-за кордону та про що свідчить будівництво нової лінії оборони? Ці та інші теми обговорюватимуть ведучі Діна Бернацька, Віталій Прудиус та Олександр Саюн разом з гостями ранкового ефіру Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Україна будує нову лінію оборони на усіх напрямках фронту

Сьогодні, 25 січня, гостями ефіру стали:

авіаексперт Василь Шевченко;

політолог Дмитро Васильєв;

військово-політичний оглядач Ігор Левченко;

політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 років, генерал армії України Микола Маломуж;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.

Експерти, зокрема, обговорюватимуть такі теми:

Падіння російського літака ІЛ-76: що стало причиною та хто був на борту?

Україна будує масштабну лінію оборони на усіх напрямках: про що це свідчить?

Тиск на ЄС: чи вдасться Україні повернути усіх біженців з-за кордону?

У чому проблема телемарафону "Єдині новини" та що необхідно змінити?

Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76. Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.