Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

В Киеве не хватает водителей общественного транспорта . Причиной нехватки специалистов являются недостаточно высокие зарплаты, ведь водителям ежемесячно платят 10–12 тысяч гривен.

Об этом во вторник, 26 ноября, в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Суть проблемы и как ее можно решить

"Заработные платы водителя троллейбуса или трамвая очень низкие по сравнению с киевскими ценами... В большинстве случаев это 12 тысяч гривен "грязными". Если на руки 10 тысяч гривен получаешь, это хорошо... За 10 тысяч немногие женщины согласятся идти на такой вид" транспорта и помогать решать этот коллапс", — отметил нардеп.

Решением проблемы нехватки кадров может стать повышение уровня заработной платы.

Правда, по информации соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Александра Гречко, ситуация не столь критична: ориентировочно водители получают около 20 тысяч гривен.

Напомним, что некоторые категории граждан имеют право на бесплатные поездки в общественном транспорте. В частности, такими льготами могут пользоваться дети из многодетных семей, военнослужащие и люди с инвалидностью.

Ранее мы сообщали, какую зарплату получают кондукторы в Украине. Размер выплат зависит от города. Максимальная зарплата в Хмельницком — до 18 тысяч гривен, а вот в Черкассах кондукторы получают минимальные выплаты — всего восемь тысяч гривен.