Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

У Києві не вистачає керманичів громадського транспорту. Причиною браку фахівців є недостатньо високі зарплати, адже водіям щомісяця платять 10–12 тисяч гривень.

Про це у вівторок, 26 листопада, в ефірі Вечір.LIVE заявив нардеп, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Суть проблеми та як її можна вирішити

"Заробітні плати водія тролейбуса чи трамвая дуже низькі порівняно з київськими цінами... У більшості випадків це 12 тисяч гривень "брудними". Якщо на руки 10 тисяч гривень отримуєш, це добре... За 10 тисяч небагато жінок зголосяться йти на такий вид транспорту й допомагати вирішувати цей колапс", — зазначив нардеп.

Вирішенням проблеми браку кадрів може стати підвищення рівня заробітних плат.

Щоправда, за інформацією співзасновника ГО "Пасажири Києва" Олександра Гречка, ситуація є не настільки критичною: орієнтовно водії отримують близько 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, деякі категорії громадян мають право на безкоштовні поїздки у громадському транспорті. Зокрема такими пільгами можуть користуватися діти з багатодітних сімей, військовослужбовці та люди з інвалідністю.

Раніше ми повідомляли, яку зарплату отримують кондуктори в Україні. Розмір виплат різниться в залежності від міста. Максимальні зарплата у Хмельницькому — до 18 тисяч гривень, а от у Черкасах кондуктори отримують мінімальні виплати — лише вісім тисяч гривень.