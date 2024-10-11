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Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

11 октября 2024 г. 21:48

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Российская пропаганда создала негативный имидж бойцов полка "Азов", что значительно усложнило их возвращение домой. Ветеран "Азова" Владислав Жаворонок отмечает, что любое включение "азовцев" в обмен вызывает в России волну недовольства, поскольку их пропагандистские нарративы рисуют их как "страшнейших нацистов".

Об этом говорится в материале проекта "Наша справа" .

Обмен "Азовцев"

Один из масштабных обменов, во время которого удалось вернуть часть бойцов "Азова", состоялся 21 сентября 2022, когда 215 защитников, в том числе 108 "азовцев", вернулись домой. В настоящее время в российском плену остается около 700 спецназовцев.

Семья военнопленных часто сталкиваются с трудностями в получении информации о своих близких. Они обращаются к украинским властям, ООН и Красному Кресту, но ответы могут затягиваться на месяцы. К примеру, Анастасия Гондюл, жена одного из пленных, отметила, что ее муж не смог заполнить документы Красного Креста, и только после 16 месяцев ей удалось получить официальный статус военнопленного.

Для привлечения внимания к этой проблеме семьи "азовцев" организуют акции под лозунгом FreeAZOV, призывая общество поддержать их дело. Они надеются на более активное участие международных партнеров в решении вопроса обмена.

Напомним, 6 октября в Киеве прошла акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных. Люди вышли на улицы столицы, чтобы привлечь внимание к защитникам полка "Азов", уже длительное время находящимся в российском плену.

Также мы писали, что недавно вернувшиеся из российского плена бойцы полка "Азов" уже готовы стать в строй. Воины хотят взять в руки оружие и защищать страну от российских оккупантов.

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