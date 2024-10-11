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Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

11 жовтня 2024 р. 21:48

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Російська пропаганда створила негативний імідж бійців полку "Азов", що значно ускладнило їх повернення додому. Ветеран "Азову" Владислав Жайворонок зазначає, що будь-яке включення "азовців" в обмін викликає в Росії хвилю невдоволення, оскільки їхні пропагандистські наративи малюють їх як "найстрашніших нацистів".

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Наша Справа".

Обмін "Азовців"

Один з масштабних обмінів, під час якого вдалося повернути частину бійців "Азову", відбувся 21 вересня 2022 року, коли 215 захисників, у тому числі 108 "азовців", повернулися додому. Наразі в російському полоні залишається близько 700 спецпризначенців.

Родини військовополонених часто стикаються з труднощами у отриманні інформації про своїх близьких. Вони звертаються до української влади, ООН і Червоного Хреста, але відповіді можуть затягуватись на місяці. Наприклад, Анастасія Гондюл, дружина одного з полонених, зазначила, що її чоловік не зміг заповнити документи Червоного Хреста, і лише після 16 місяців їй вдалося отримати офіційний статус військовополоненого.

Для привернення уваги до цієї проблеми родини "азовців" організовують акції під гаслом FreeAZOV, закликаючи суспільство підтримати їхню справу. Вони сподіваються на активнішу участь міжнародних партнерів у вирішенні питання обміну.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві відбулася акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених. Люди вийшли на вулиці столиці, щоб привернути увагу до захисників полку "Азов", які вже тривалий час перебувають у російському полоні.

Також ми писали, що бійці полку "Азов", які нещодавно повернулися з російського полону, вже готові стати у стрій. Воїни хочуть взяти до рук зброю та захищати країну від російських окупантів.

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