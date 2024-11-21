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Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

21 ноября 2024 г. 16:12

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13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

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13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

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11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

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00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
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22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

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Траектория ракеты, по которой 21 ноября Россия ударила по Украине, делает ее почти неуловимой для противовоздушной обороны. "Рубеж" является модификацией РС-24 "Ярс" — с подобными характеристиками, но с возможностью нести как ядерную, так и конвенционную боевую часть.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире День.LIVE в четверг, 21 ноября.

Почему для ПВО почти невозможно сбить ракету "Рубеж"

По информации авиационного эксперта Константина Криволапа, новая российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж" является модификацией РС-24 "Ярс" — с аналогичными характеристиками, но с возможностью нести как ядерную, так и конвенциональную боевую часть.

"Она может использоваться, в частности, с неядерной головкой, для нанесения серьезных поражений по объектам инфраструктуры, средствам связи, командным пунктам, средствам", — рассказал эксперт. 

По словам Константина Криволапа, новая ракета использует суборбитальную траекторию, что делает ее трудно предсказуемой.

"Траектория у нее такая, она взлетает, разгоняется, вылетает в космос, в суборбитальную орбиту почти, это 100-150-200 км может быть. Потом она там летит, разгоняется, летит, потом отделяется от нее вторая ступень этой ракеты. И потом уже головки, когда входят в более плотные слои атмосферы, они тогда уже начинают разделяться и падают", — отметил специалист. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракета, которой Россия сегодня ночью била по Днепру, имеет все признаки нового оружия — межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Воздушных силах ВСУ заявили, что противник впервые запустил по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:43 В ЕС объяснили, зачем Путин применил межконтинентальные ракеты

16:41 Залужный сделал заявление о Третьей мировой войне

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