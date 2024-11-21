Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Траектория ракеты, по которой 21 ноября Россия ударила по Украине, делает ее почти неуловимой для противовоздушной обороны. "Рубеж" является модификацией РС-24 "Ярс" — с подобными характеристиками, но с возможностью нести как ядерную, так и конвенционную боевую часть.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире День.LIVE в четверг, 21 ноября.

Почему для ПВО почти невозможно сбить ракету "Рубеж"

По информации авиационного эксперта Константина Криволапа, новая российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж" является модификацией РС-24 "Ярс" — с аналогичными характеристиками, но с возможностью нести как ядерную, так и конвенциональную боевую часть.

"Она может использоваться, в частности, с неядерной головкой, для нанесения серьезных поражений по объектам инфраструктуры, средствам связи, командным пунктам, средствам", — рассказал эксперт.

По словам Константина Криволапа, новая ракета использует суборбитальную траекторию, что делает ее трудно предсказуемой.

"Траектория у нее такая, она взлетает, разгоняется, вылетает в космос, в суборбитальную орбиту почти, это 100-150-200 км может быть. Потом она там летит, разгоняется, летит, потом отделяется от нее вторая ступень этой ракеты. И потом уже головки, когда входят в более плотные слои атмосферы, они тогда уже начинают разделяться и падают", — отметил специалист.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракета, которой Россия сегодня ночью била по Днепру, имеет все признаки нового оружия — межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Воздушных силах ВСУ заявили, что противник впервые запустил по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.