Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Траєкторія ракети, якою 21 листопада Росія вдарила по Україні, робить її майже невловимою для протиповітряної оборони. "Рубіж" є модифікацією РС-24 "Ярс" — з подібними характеристиками, але з можливістю нести як ядерну, так і конвенційну бойову частину.

Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі День.LIVE у четвер, 21 листопада.

Чому для ППО майже неможливо збити ракету "Рубіж"

За інформацією авіаційного експерта Костянтина Криволапа, нова російська міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж" є модифікацією РС-24 "Ярс" — з аналогічними характеристиками, але з можливістю нести як ядерну, так і конвенційну бойову частину.

"Вона може використовуватися, зокрема, з неядерною головкою, для нанесення серйозних уражень по об'єктах інфраструктури, засобах зв'язку, командних пунктах, засобах", — розповів експерт.

За словами Костянтина Криволапа, нова ракета використовує суборбітальну траєкторію, що робить її важко передбачуваною.

"Траєкторія у неї така, вона злітає, розганяється, вилітає в космос, у суборбітальну орбіту майже, це 100-150-200 км може бути. Потім вона там летить, розганяється, летить, потім відділяється від неї друга ступень цієї ракети. І потім вже головки, коли входять в більш щільні шари атмосфери, вони тоді вже починають розділятися і падають", — зазначив фахівець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленский повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — міжконтинентальної балістичної ракети.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.