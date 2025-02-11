Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

Вскоре, с 14 по 16 февраля в Германии пройдет Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Между тем НАБУ расследует незаконное завладение землями в Киеве.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 11 февраля

В эфире Ранок.LIVE ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят с приглашенными экспертами ситуацию на фронте и какие изменения произошли в командовании с приходом на должность командующего Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого. Кроме того, в фокусе разговора будет расследование НАБУ незаконного завладения землями в Киеве и исчезновение депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

Гости эфира:

Петр Гаращук, генерал-майор, военный дипломат;

Александр Матяш, военнослужащий ВСУ;

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа";

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета;

Виталий Кулик, футуролог;

Богдан Кицак, нардеп от фракции "Слуга народа".

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии

Напомним, недавно в Киевском городском совете провели обыски. Также стало известно, что НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, которого подозревают в управлении преступной организацией для завладения земель в столице незаконным путем.