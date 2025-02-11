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Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

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13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

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11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

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08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
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23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

Вскоре, с 14 по 16 февраля в Германии пройдет Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Между тем НАБУ расследует незаконное завладение землями в Киеве.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 11 февраля

В эфире Ранок.LIVE ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят с приглашенными экспертами ситуацию на фронте и какие изменения произошли в командовании с приходом на должность командующего Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого. Кроме того, в фокусе разговора будет расследование НАБУ незаконного завладения землями в Киеве и исчезновение депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

Гости эфира:

  • Петр Гаращук, генерал-майор, военный дипломат;
  • Александр Матяш, военнослужащий ВСУ;
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета;
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Богдан Кицак, нардеп от фракции "Слуга народа".

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии

Напомним, недавно в Киевском городском совете провели обыски. Также стало известно, что НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, которого подозревают в управлении преступной организацией для завладения земель в столице незаконным путем.

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09:00 В ДШВ показали работу защитников во время наступления на Курщине

08:48 На Полтавщине села остались без газа из-за ракетного удара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 В Украине выросли цены на коммуналку — новые тарифы

08:42 В 28-й ОМБр объяснили, как россияне устраивают "засады" для ВСУ

08:34 СМИ назвали шаги, которые должен сделать Зеленский для помощи США

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году